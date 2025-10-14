Cascavel - O Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, é uma data especial para reconhecer o papel essencial de quem dedica sua trajetória à formação de cidadãos e à construção de um futuro melhor por meio da educação.

Na Rede Municipal de Ensino de Cascavel, mais de 3.800 professores atuam com compromisso, sensibilidade e dedicação em sala de aula, contribuindo diariamente para o desenvolvimento integral dos mais de 35 mil alunos da rede.

Na Secretaria Municipal de Educação (Semed), o clima de emoção e gratidão marcou esta terça-feira (14). Os servidores receberam uma linda homenagem por meio da apresentação do Coral Encanta Cascavel, que recebeu os servidores com músicas especialmente preparadas para celebrar os professores.

Nas instituições de ensino as comemorações foram organizadas individualmente. Cada uma preparou suas próprias homenagens e atividades de reconhecimento.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, destacou a importância da data e o compromisso dos profissionais com o ensino público de qualidade.