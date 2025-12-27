Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel abre, na próxima segunda-feira (29), as inscrições para o Teste Seletivo nº 347/2025, que oferece 50 vagas para o cargo de professor temporário, com atuação direta na Rede Municipal de Ensino. A iniciativa representa uma oportunidade concreta para profissionais da educação que desejam ingressar no serviço público e, em 2026, experimentar, ainda que de forma temporária, a rotina e os desafios da atuação na administração pública.

O edital do processo seletivo foi publicado na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial do Município. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 29 de dezembro até 18 de janeiro de 2026, por meio do site da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 120.