Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o cronograma oficial da Campanha de Matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. O processo inclui rematrículas, transferências e novos encaminhamentos para escolas municipais, Cmeis e CEIs conveniados. Atualmente, a Rede atende mais de 32 mil alunos.

Rematrículas e direcionamentos — 10 a 21 de novembro

As rematrículas de alunos que permanecerão na mesma instituição devem ser feitas de 10 a 21 de novembro, preferencialmente pela Área do Aluno:

👉 https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br

No mesmo período, ocorre o direcionamento automático dos estudantes que farão a transição do Cmei para a escola, com base no georreferenciamento, garantindo a vaga na unidade mais próxima da residência.

A passagem do 5º para o 6º ano — da Rede Municipal para a Estadual — também será realizada nesse período, tanto pela Área do Aluno quanto pela escola de origem.

Matrículas da lista de espera — 24 a 28 de novembro

De 24 a 28 de novembro, serão feitas as matrículas dos alunos da lista de espera do Infantil III, conforme o direcionamento do Cadun, de forma presencial nas instituições indicadas. No mesmo período, ocorre a matrícula das crianças do Infantil V e do 1º ano atendidas nos CEIs conveniados.

As novas matrículas nos Cmeis continuam normalmente, conforme a convocação das famílias pelo Cadun. Os responsáveis são informados individualmente e orientados sobre os procedimentos.