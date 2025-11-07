Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou o cronograma oficial da Campanha de Matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. O processo inclui rematrículas, transferências e novos encaminhamentos para escolas municipais, Cmeis e CEIs conveniados. Atualmente, a Rede atende mais de 32 mil alunos.
Rematrículas e direcionamentos — 10 a 21 de novembro
As rematrículas de alunos que permanecerão na mesma instituição devem ser feitas de 10 a 21 de novembro, preferencialmente pela Área do Aluno:
👉 https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br
No mesmo período, ocorre o direcionamento automático dos estudantes que farão a transição do Cmei para a escola, com base no georreferenciamento, garantindo a vaga na unidade mais próxima da residência.
A passagem do 5º para o 6º ano — da Rede Municipal para a Estadual — também será realizada nesse período, tanto pela Área do Aluno quanto pela escola de origem.
Matrículas da lista de espera — 24 a 28 de novembro
De 24 a 28 de novembro, serão feitas as matrículas dos alunos da lista de espera do Infantil III, conforme o direcionamento do Cadun, de forma presencial nas instituições indicadas. No mesmo período, ocorre a matrícula das crianças do Infantil V e do 1º ano atendidas nos CEIs conveniados.
As novas matrículas nos Cmeis continuam normalmente, conforme a convocação das famílias pelo Cadun. Os responsáveis são informados individualmente e orientados sobre os procedimentos.
Cadastro de Espera de Vaga Escolar (CEVE) — 1º a 12 de dezembro
O CEVE estará disponível de 1º a 12 de dezembro, também na Área do Aluno, para que pais e responsáveis possam manifestar interesse em transferência caso não concordem com o direcionamento feito pelo georreferenciamento.
Atenção às crianças que completam 4 anos até 31 de março
A Semed reforça que as crianças que farão 4 anos até 31 de março de 2026 e ainda não possuem cadastro no Cadun devem ser registradas pelos pais ou responsáveis diretamente na Secretaria. O cadastro é essencial para o encaminhamento da vaga escolar e o cumprimento da obrigatoriedade de matrícula nessa faixa etária.
Organização e orientação às famílias
A secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, destaca a importância do planejamento. “A matrícula é o primeiro passo para garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola. Todo o processo foi estruturado com antecedência para assegurar que cada criança inicie o ano letivo de 2026 com tranquilidade. Reforçamos o pedido para que as famílias realizem o cadastro das crianças que farão 4 anos até 31 de março, pois isso é fundamental para o correto direcionamento das vagas”, afirmou.
A Secretaria de Educação permanece à disposição para orientações e esclarecimentos durante todo o período da Campanha de Matrículas 2026.
Fonte: Secom