Prefeitura de Cascavel abre teste seletivo para 50 vagas de professor temporário

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel abre, na próxima segunda-feira (29), as inscrições para o Teste Seletivo Nº 347/2025, com 50 vagas para o cargo de professor temporário. Os aprovados vão atuar na Rede Municipal de Ensino. O edital foi publicado na edição de hoje (22), do Diário Oficial.

As inscrições serão realizadas somente de forma online, até o dia 18 de janeiro de 2026, pelo site www.fundacaofafipa.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Os candidatos precisam ter curso de nível superior de licenciatura em Pedagogia e/ou Normal Superior. Os salários variam de R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05. A função é para uma carga horária de 20 horas semanais.