Prefeitura de Cascavel abre PAD após aluna de 4 anos ser entregue por engano a família desconhecida

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso envolvendo a aluna Aurora, de 4 anos, que foi entregue por engano na sexta-feira (6) a familiares de outra criança com o mesmo nome em uma escola da rede municipal. O posicionamento foi divulgado em vídeo pela secretária Gislaine Buraki e compartilhado pela Prefeitura nesta terça-feira (10). Veja abaixo:
Segundo a secretária, a abertura do PAD ocorreu por determinação do prefeito Renato Silva e tem como objetivo analisar detalhadamente os fatos, além de revisar os procedimentos adotados pela unidade escolar no momento da liberação da criança.
“Estamos fazendo o encaminhamento imediato do processo administrativo disciplinar, a partir do qual serão realizadas as investigações e análises de todo o procedimento, buscando rigor na apuração e, principalmente, no fortalecimento da segurança nas instituições de ensino”, afirmou Gislaine Buraki.
De acordo com a Secretaria de Educação, assim que a escola tomou conhecimento da situação e do retorno da criança à unidade, a mãe da aluna foi comunicada, o ocorrido foi registrado em ata e a secretaria foi oficialmente informada, permitindo a adoção das providências cabíveis.
A secretária destacou ainda que o caso está sendo tratado de forma conjunta entre a escola e a Secretaria Municipal de Educação, com foco na segurança dos alunos e no acolhimento da família. “É fundamental pensarmos coletivamente em ações que tragam mais segurança ao espaço escolar e, ao mesmo tempo, atender a mãe da melhor forma possível”, ressaltou.
Além das medidas administrativas, a mãe da criança será atendida ainda nesta tarde, conforme disponibilidade de agenda. A Secretaria de Educação também irá garantir acolhimento psicológico e escuta qualificada à aluna.
O caso segue sob análise administrativa, e novas ações poderão ser adotadas após a conclusão das investigações.