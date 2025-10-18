Prefeitura autoriza R$ 22,7 milhões em obras para escolas e CMEIs

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), autorizou nesta sexta-feira (17) a abertura de licitação para obras em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). Ao todo, os investimentos somam R$ 22,7 milhões e incluem reformas, ampliações e construções de unidades no perímetro urbano e rural, beneficiando centenas de crianças e profissionais da educação.

Durante a cerimônia realizada no Auditório do Paço Municipal, o prefeito Renato Silva destacou a importância do investimento para a educação da cidade. “Conseguimos recursos com o governador, deputados estaduais e todas as nossas lideranças que têm compromisso com Cascavel. Anunciar quatro Cmeis no interior do município é realizar um sonho que fará muito bem para as famílias, permitindo que pais trabalhem e deixem seus filhos em espaços seguros e de qualidade. Cada obra é feita com amor e dedicação, para transformar vidas”.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, reforçou o impacto das intervenções: “Esses investrimentos que vão garantir espaços estruturados, seguros e acessíveis, oferecendo às crianças as mesmas oportunidades da cidade também no campo. Espaços bem planejados estimulam a aprendizagem, a criatividade e a convivência, fortalecendo a educação pública de qualidade.”

As obras contempladas incluem a ampliação da Escola Florêncio Carlos de Araújo Neto, com investimento de R$ 7.267.190,99, onde será construído um novo bloco com refeitório, biblioteca, sala de informática, pátio descoberto, parquinho com piso emborrachado, reformas no ginásio e adaptação de salas para a Educação Infantil, aumentando a área construída de 2.4 mil m² para 2.9 mil m².

Além disso, a Escola Ita Sampaio receberá R$ 2.403.729,24 para substituição de esquadrias, troca de pisos, pintura completa, instalação de paver no estacionamento e reforma de muro e abrigo de resíduos.