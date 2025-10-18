Prefeitura autoriza R$ 22,7 milhões em obras para escolas e CMEIs

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), autorizou nesta sexta-feira (17) a abertura de licitação para obras em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). Ao todo, os investimentos somam R$ 22,7 milhões e incluem reformas, ampliações e construções de unidades no perímetro urbano e rural, beneficiando centenas de crianças e profissionais da educação.
Durante a cerimônia realizada no Auditório do Paço Municipal, o prefeito Renato Silva destacou a importância do investimento para a educação da cidade. “Conseguimos recursos com o governador, deputados estaduais e todas as nossas lideranças que têm compromisso com Cascavel. Anunciar quatro Cmeis no interior do município é realizar um sonho que fará muito bem para as famílias, permitindo que pais trabalhem e deixem seus filhos em espaços seguros e de qualidade. Cada obra é feita com amor e dedicação, para transformar vidas”.
A secretária de Educação, Márcia Baldini, reforçou o impacto das intervenções: “Esses investrimentos que vão garantir espaços estruturados, seguros e acessíveis, oferecendo às crianças as mesmas oportunidades da cidade também no campo. Espaços bem planejados estimulam a aprendizagem, a criatividade e a convivência, fortalecendo a educação pública de qualidade.”
As obras contempladas incluem a ampliação da Escola Florêncio Carlos de Araújo Neto, com investimento de R$ 7.267.190,99, onde será construído um novo bloco com refeitório, biblioteca, sala de informática, pátio descoberto, parquinho com piso emborrachado, reformas no ginásio e adaptação de salas para a Educação Infantil, aumentando a área construída de 2.4 mil m² para 2.9 mil m².
Além disso, a Escola Ita Sampaio receberá R$ 2.403.729,24 para substituição de esquadrias, troca de pisos, pintura completa, instalação de paver no estacionamento e reforma de muro e abrigo de resíduos.
Novos Cmeis no Campo
No campo, serão construídos quatro novos cmeis, sendo em Sede Alvorada, com investimento de R$ 3,3 milhões; em Juvinópolis, com R$ 3,1 milhões; em São João do Oeste, com R$ 3,5 milhões; e em São Salvador, com pouco mais de R$ 3 milhões, todos planejados para atender às necessidades das comunidades locais e garantir espaços adequados, seguros e modernos para as crianças da rede municipal.
De acordo com o projeto, cada cmei contará com quatro salas de aula com banheiros anexos, solário, área administrativa, pátio coberto e descoberto, refeitório, estacionamento interno e parquinho acessível, respeitando normas do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.
O deputado estadual Batatinha também ressaltou a relevância do investimento: “Investir na educação é investir no futuro da cidade e do país. Esses recursos são resultado de articulação política que prioriza nossas crianças e garante um retorno social duradouro.”
Impacto na Comunidade
Para a comunidade, a expectativa é grande. Ivete Maria Scherrer, diretora da Escola Arturo Oscar Momba, em Sede Alvorada, destacou: “A construção do cmei é um sonho antigo da comunidade. A região cresceu e muitas famílias precisam de um espaço seguro para deixar seus filhos enquanto trabalham. Essa conquista vai atender cerca de 60 crianças e trará grande benefício social.”
Com a abertura das licitações autorizada, a Semed prevê o início das obras em breve, garantindo que todos os projetos cumpram rigorosamente o prazo e as exigências legais, técnicas e de acessibilidade, beneficiando diretamente alunos, famílias e servidores da rede municipal de ensino.