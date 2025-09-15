Prefeitura anuncia R$ 485 mil para obra em Cmei e entrega materiais pedagógicos

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel anunciou nesta segunda-feira (15) a construção de uma cobertura em steel frame no pátio do Cmei Paraíso da Criança, no bairro Clarito. Com um investimento de R$ 485 mil, a obra vai melhorar o sistema de cobertura e prevenir problemas decorrentes de sobrecarga nos pilares e vigas.

“A reforma do Cmei é uma necessidade e nós conseguimos recursos pra isso e vamos fazer esta obra que vai trazer mais conforto e segurança para nossas crianças e servidores. O Município está sempre investindo na educação, que é o pilar do desenvolvimento de todo cidadão”, detalha o prefeito Renato Silva.

A secretária de Educação, Márcia Baldini, conta que a intervenção vai beneficiar diretamente a rotina das crianças e da equipe escolar.

“A obra vai proporcionar maior segurança, conforto e proteção, especialmente nos dias de chuva, evitando alagamentos e transtornos no pátio da instituição”. Segundo a secretária, está prevista ainda uma segunda etapa da obra, ainda sem data, que deve contemplar a revitalização dos espaços internos do Cmei.



Para Regina dos Santos Carvalho, presidente do Conselho Escolar do Cmei, “a revitalização é uma obra muito esperada. E é um conforto, para as crianças não ter aquele medo de chegar pela manhã e estar tudo alagado. Isso vai deixar o ambiente mais seguro para eles e para toda a comunidade escolar”.