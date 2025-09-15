Prefeitura anuncia R$ 485 mil para obra em Cmei e entrega materiais pedagógicos

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel anunciou nesta segunda-feira (15) a construção de uma cobertura em steel frame no pátio do Cmei Paraíso da Criança, no bairro Clarito. Com um investimento de R$ 485 mil, a obra vai melhorar o sistema de cobertura e prevenir problemas decorrentes de sobrecarga nos pilares e vigas.
“A reforma do Cmei é uma necessidade e nós conseguimos recursos pra isso e vamos fazer esta obra que vai trazer mais conforto e segurança para nossas crianças e servidores. O Município está sempre investindo na educação, que é o pilar do desenvolvimento de todo cidadão”, detalha o prefeito Renato Silva.
A secretária de Educação, Márcia Baldini, conta que a intervenção vai beneficiar diretamente a rotina das crianças e da equipe escolar.
“A obra vai proporcionar maior segurança, conforto e proteção, especialmente nos dias de chuva, evitando alagamentos e transtornos no pátio da instituição”. Segundo a secretária, está prevista ainda uma segunda etapa da obra, ainda sem data, que deve contemplar a revitalização dos espaços internos do Cmei.
Para Regina dos Santos Carvalho, presidente do Conselho Escolar do Cmei, “a revitalização é uma obra muito esperada. E é um conforto, para as crianças não ter aquele medo de chegar pela manhã e estar tudo alagado. Isso vai deixar o ambiente mais seguro para eles e para toda a comunidade escolar”.
O diretor da instituição, Alexandre Camargo Péres, destacou que a obra é uma felicidade para a comunidade escolar. “Vamos atender melhor nossos alunos, que é a nossa grande preocupação”.
Entrega de cadernos pedagógicos
Durante o mesmo anúncio, a Semed realizou a entrega de cadernos de apoio pedagógico aos professores. Os materiais foram produzidos nos anos de 2023 e 2024, durante as formações continuadas promovidas pelos formadores da Secretaria de Educação.
“Hoje nós temos aqui a entrega oficial de 10 cadernos que foram elaborados dentro da rede de ensino pelos profissionais que fazem parte da educação municipal. Entre eles, currículos e material de apoio pedagógico, desde educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Então, são materiais muito importantes e servem de referência para o professor que está utilizando no preparo das aulas”, explicou a secretária Márcia Baldini.
Segundo a Semed, a distribuição abrange todos os níveis da rede municipal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação especial.
Fonte: Secom