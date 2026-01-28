Prefeitura abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos na próxima terça-feira (3)

Cascavel - Nunca é tarde para voltar a estudar. Com esse compromisso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, abre na próxima terça-feira (3), a temporada de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade destinada a pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular e desejam retomar a trajetória escolar ou os que nunca estudaram.
A matrícula deve ser realizada diretamente na escola de preferência do interessado, que precisa ter mais de 15 anos. Caso a unidade escolhida ainda não oferte a modalidade EJA, a orientação é deixar nome e telefone na secretaria da escola. Havendo número suficiente de interessados, uma nova turma poderá ser aberta, ampliando o acesso à educação em diferentes regiões do município.
Em caso de dúvidas, os interessados também podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 4001-2839, com a coordenação de EJA, Eliane Theinel.
Confira abaixo as escolas da Rede Municipal que já atendem a EJA em Cascavel:
– Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire
Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 373 – Alto Alegre
– Escola Aníbal Lopes da Silva
Rua Siriema, nº 234 – Floresta
– Escola Francisco Vaz de Lima
Avenida Interlagos, nº 542 – Interlagos
– Escola Maria Tereza de Abreu Figueiredo
Rua Tchucarramães, nº 535 – Santa Cruz
– Escola Neiva Ewald
Rua Ivaí, nº 97 – Cascavel Velho
– Escola Professora Maria Aparecida Fagnani Soares
Rua Caieiras, nº 2780 – Conjunto Riviera
– Escola Professora Maria dos Prazeres Neres da Silva
Rua André de Barros, nº 849 – Jardim União
– Escola Zumbi dos Palmares
BR-277 – Km 572
As aulas nessas unidades já vão começar na próxima quinta-feira (5), marcando mais um passo importante na promoção do acesso à educação em todas as fases da vida. A Secretaria de Educação reforça que, mesmo após essa data, as matrículas poderão ser realizadas em qualquer época do ano, conforme a disponibilidade de vagas.
A EJA é uma oportunidade para quem deseja aprender a ler e escrever, concluir os estudos, melhorar as oportunidades no mercado de trabalho e fortalecer a autoestima. Mais do que conteúdos escolares, a modalidade promove inclusão, autonomia e cidadania.
Para a secretária municipal de Educação em transição, Gislaine Buraki, a abertura das matrículas reforça o compromisso do município com uma educação acessível e inclusiva. “A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade de recomeço. Queremos reforçar que nunca é tarde para voltar a estudar. A partir de terça-feira, todas as escolas da rede municipal estarão prontas para orientar os interessados, inclusive aquelas que ainda não ofertam a modalidade, para que possamos ampliar o atendimento conforme a demanda. Nossas escolas estão preparadas para acolher cada aluno com respeito, incentivo e alegria”, destaca a secretária.
Fonte: Secom