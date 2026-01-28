Prefeitura abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos na próxima terça-feira (3)

Cascavel - Nunca é tarde para voltar a estudar. Com esse compromisso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, abre na próxima terça-feira (3), a temporada de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade destinada a pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular e desejam retomar a trajetória escolar ou os que nunca estudaram.

A matrícula deve ser realizada diretamente na escola de preferência do interessado, que precisa ter mais de 15 anos. Caso a unidade escolhida ainda não oferte a modalidade EJA, a orientação é deixar nome e telefone na secretaria da escola. Havendo número suficiente de interessados, uma nova turma poderá ser aberta, ampliando o acesso à educação em diferentes regiões do município.

Em caso de dúvidas, os interessados também podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 4001-2839, com a coordenação de EJA, Eliane Theinel.

Confira abaixo as escolas da Rede Municipal que já atendem a EJA em Cascavel:

– Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire

Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 373 – Alto Alegre

– Escola Aníbal Lopes da Silva

Rua Siriema, nº 234 – Floresta

– Escola Francisco Vaz de Lima

Avenida Interlagos, nº 542 – Interlagos

– Escola Maria Tereza de Abreu Figueiredo

Rua Tchucarramães, nº 535 – Santa Cruz

– Escola Neiva Ewald