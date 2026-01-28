Prefeitura abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos na próxima terça-feira (3)

Cascavel - Nunca é tarde para voltar a estudar. Com esse compromisso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, abre na próxima terça-feira (3), a temporada de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade destinada a pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental na idade regular e desejam retomar a trajetória escolar ou os que nunca estudaram. 

A matrícula deve ser realizada diretamente na escola de preferência do interessado, que precisa ter mais de 15 anos. Caso a unidade escolhida ainda não oferte a modalidade EJA, a orientação é deixar nome e telefone na secretaria da escola. Havendo número suficiente de interessados, uma nova turma poderá ser aberta, ampliando o acesso à educação em diferentes regiões do município.

Em caso de dúvidas, os interessados também podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 4001-2839, com a coordenação de EJA, Eliane Theinel.

Confira abaixo as escolas da Rede Municipal que já atendem a EJA em Cascavel:

– Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire

Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 373 – Alto Alegre

– Escola Aníbal Lopes da Silva

Rua Siriema, nº 234 – Floresta

– Escola Francisco Vaz de Lima

Avenida Interlagos, nº 542 – Interlagos

– Escola Maria Tereza de Abreu Figueiredo

Rua Tchucarramães, nº 535 – Santa Cruz

– Escola Neiva Ewald

Rua Ivaí, nº 97 – Cascavel Velho

– Escola Professora Maria Aparecida Fagnani Soares

Rua Caieiras, nº 2780 – Conjunto Riviera

– Escola Professora Maria dos Prazeres Neres da Silva

Rua André de Barros, nº 849 – Jardim União

– Escola Zumbi dos Palmares

BR-277 – Km 572

As aulas nessas unidades já vão começar na próxima quinta-feira (5), marcando mais um passo importante na promoção do acesso à educação em todas as fases da vida. A Secretaria de Educação reforça que, mesmo após essa data, as matrículas poderão ser realizadas em qualquer época do ano, conforme a disponibilidade de vagas.

A EJA é uma oportunidade para quem deseja aprender a ler e escrever, concluir os estudos, melhorar as oportunidades no mercado de trabalho e fortalecer a autoestima. Mais do que conteúdos escolares, a modalidade promove inclusão, autonomia e cidadania.

Para a secretária municipal de Educação em transição, Gislaine Buraki, a abertura das matrículas reforça o compromisso do município com uma educação acessível e inclusiva. “A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade de recomeço. Queremos reforçar que nunca é tarde para voltar a estudar. A partir de terça-feira, todas as escolas da rede municipal estarão prontas para orientar os interessados, inclusive aquelas que ainda não ofertam a modalidade, para que possamos ampliar o atendimento conforme a demanda. Nossas escolas estão preparadas para acolher cada aluno com respeito, incentivo e alegria”, destaca a secretária.

