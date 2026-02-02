Brasil - Os candidatos não selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 têm até as 23h59 desta segunda-feira (2) para manifestar interesse em participar da lista de espera.
O prazo teve início na quinta-feira (29), data em que o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado individual da chamada regular e a classificação final dos candidatos.
A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Sisu.
Cada candidato pode optar por participar da lista de espera de apenas um curso. Cabe ao interessado acompanhar os canais oficiais da universidade ou instituto federal escolhido e observar as regras e prazos previstos em edital.
Convocação
A convocação dos candidatos da lista de espera seguirá a ordem de classificação da chamada regular.
Conforme o edital, as convocações serão realizadas diretamente pelas instituições públicas de ensino superior, a partir de 11 de fevereiro.
Sisu
O Sisu tem como objetivo ampliar o acesso de estudantes do ensino médio às instituições públicas de educação superior, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O sistema reúne vagas ofertadas por universidades e institutos federais que aderem ao processo seletivo. Nesta edição, puderam se inscrever candidatos que participaram de ao menos uma das três últimas edições do Enem.
Fonte: Agência Brasil