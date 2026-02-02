Brasil - Os candidatos não selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 têm até as 23h59 desta segunda-feira (2) para manifestar interesse em participar da lista de espera.

O prazo teve início na quinta-feira (29), data em que o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado individual da chamada regular e a classificação final dos candidatos.

A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Sisu.

Cada candidato pode optar por participar da lista de espera de apenas um curso. Cabe ao interessado acompanhar os canais oficiais da universidade ou instituto federal escolhido e observar as regras e prazos previstos em edital.

Convocação

A convocação dos candidatos da lista de espera seguirá a ordem de classificação da chamada regular.