Brasil - Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 apresentem a documentação à instituição privada de ensino superior em que foram selecionados. A entrega tem como finalidade comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, como renda familiar mensal. Cabe exclusivamente ao candidato verificar, junto à faculdade, o local, a data, o horário e o formato (presencial ou virtual) para envio dos documentos.

O resultado da primeira chamada foi divulgado em 4 de fevereiro pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 226 mil pré-selecionados. A consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mediante login na plataforma Gov.br. Nesta edição, considerada a maior em 22 anos do programa, são ofertadas 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas em todo o país.

Requisitos e Bolsas do Prouni

O Prouni concede bolsas integrais (100%) e parciais (50%) para estudantes de baixa renda. Para a bolsa integral, a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário-mínimo; para a parcial, o limite é de até três salários-mínimos por pessoa. A documentação pode ser entregue presencialmente ou por meio virtual, conforme definido pela instituição, que deve disponibilizar canal específico em seu site e orientar os candidatos quanto aos procedimentos.