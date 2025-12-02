Cascavel e Paraná - A Seed (Secretaria de Estado da Educação) do Paraná realiza nesta terça-feira (2) a “Consulta Diretores” que integra o processo de escolha de diretores das escolas estaduais para o ano letivo de 2026. A votação será realizada nas próprias instituições escolares das 7h às 21h, exceto nos Ceebjas (Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos) e suas Ações Pedagógicas Descentralizadas que terão início às 7h e término às 22h. Nas escolas das Ilhas e do Campo a votação será realizada das 8h às 21h.
Segundo a Seed, a escolha dos diretores ocorre por voto direto, secreto e facultativo, com participação de alunos a partir de 16 anos, pais ou responsáveis e servidores da escola. Para votar, basta comparecer ao colégio portando documento oficial com foto. O processo é conduzido por comissões consultivas formadas por representantes dos diferentes segmentos da comunidade escolar entre eles, professores, funcionários, pais e alunos, sob coordenação das Comissões Consultivas Central e Regionais da Secretaria.
Candidatos
Conforme a pasta, a definição dos novos diretores ocorre a cada quatro anos, no segundo semestre do último ano do mandato vigente. Neste ano, são 1.452 candidatos habilitados a ocupar o cargo de diretor em 1.115 colégios da rede estadual de ensino.
Podem participar como candidatos os professores e funcionários efetivos da rede estadual e também professores contratados em Regime Especial de PSS (Processo Seletivo Simplificado), que cumpram todos os requisitos previstos nos editais.
No restante das escolas que integram os modelos cívico-militar, integral, parceiro da escola, colégios da polícia militar, indígenas, quilombolas e escolas conveniadas, a definição é feita por indicação da Seed-PR. Para serem considerados habilitados, os candidatos passam por duas etapas eliminatórias. A primeira consistiu na participação e aprovação em curso de formação em gestão escolar e a segunda é a prova presencial sobre os conteúdos do Programa de Desenvolvimento de Liderança, realizada nos dias 19 de outubro e 5 de novembro.
O resultado da consulta será divulgado no dia 19 de dezembro pela Seed-PR e os futuros diretores deverão tomar posse para iniciar o mandato no dia 2 de janeiro de 2026.
Matrículas
Com expectativa de atender cerca de 100 mil alunos, a Seed iniciou nesta segunda-feira (1º) a última fase do processo de matrícula para o próximo ano letivo. Até o dia 12 de de dezembro, responsáveis e estudantes podem regularizar a situação escolar na rede estadual de ensino, solicitar novas vagas e confirmar matrículas pendentes. A Seed também abrirá o sistema para solicitação de vaga por preferência de escola, destinada aos alunos que desejam mudar de instituição; aos oriundos da rede particular e também aos que desejam se matricular na EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Além disso, a etapa também contempla a confirmação das matrículas pendentes das 1ª e 2ª fases, sem qualquer prejuízo ao estudante, e abre espaço para novas inscrições de alunos do 9º ano do ensino fundamental que buscam uma vaga na 1ª série da educação profissional.
Rede municipal
A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel informou que durante está semana, os pais ou responsáveis que desejarem solicitar matrícula em outra instituição de ensino, isto é, uma diferente da indicada inicialmente pelo georreferenciamento, deverão requerer a inclusão do aluno na lista de espera do Ceve (Cadastro de Espera de Vaga Escolar) presencialmente na escola de preferência, na sede da Semed ou pelo WhatsApp pelos números exclusivos da Semed (45) 4001-2840; (45) 4001-2851 ou (45) 4001-2853.
Conforme a normativa, a definição das vagas remanescentes será comunicada nos dias 15 e 16 de dezembro, diretamente pelas escolas, que seguirão rigorosamente a Classificação Oficial gerada pelo CEVE, sem qualquer possibilidade de priorização fora dos critérios estabelecidos. Os alunos não contemplados neste primeiro momento mantêm assegurada a vaga na escola para a qual foram direcionados pelo georreferenciamento. Caso surjam vagas após o início do ano letivo de 2026, as famílias serão informadas conforme a ordem de prioridade estabelecida pelo sistema.As vagas serão ofertadas somente conforme disponibilidade e sempre seguindo os critérios de classificação definidos pelo CEVE. Assim, ir presencialmente à unidade não aumenta a chance de atendimento, já que não há ordem de chegada, apenas ordem de classificação oficial.