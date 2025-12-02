Cascavel e Paraná - A Seed (Secretaria de Estado da Educação) do Paraná realiza nesta terça-feira (2) a “Consulta Diretores” que integra o processo de escolha de diretores das escolas estaduais para o ano letivo de 2026. A votação será realizada nas próprias instituições escolares das 7h às 21h, exceto nos Ceebjas (Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos) e suas Ações Pedagógicas Descentralizadas que terão início às 7h e término às 22h. Nas escolas das Ilhas e do Campo a votação será realizada das 8h às 21h.

Segundo a Seed, a escolha dos diretores ocorre por voto direto, secreto e facultativo, com participação de alunos a partir de 16 anos, pais ou responsáveis e servidores da escola. Para votar, basta comparecer ao colégio portando documento oficial com foto. O processo é conduzido por comissões consultivas formadas por representantes dos diferentes segmentos da comunidade escolar entre eles, professores, funcionários, pais e alunos, sob coordenação das Comissões Consultivas Central e Regionais da Secretaria.

Candidatos

Conforme a pasta, a definição dos novos diretores ocorre a cada quatro anos, no segundo semestre do último ano do mandato vigente. Neste ano, são 1.452 candidatos habilitados a ocupar o cargo de diretor em 1.115 colégios da rede estadual de ensino.

Podem participar como candidatos os professores e funcionários efetivos da rede estadual e também professores contratados em Regime Especial de PSS (Processo Seletivo Simplificado), que cumpram todos os requisitos previstos nos editais.

No restante das escolas que integram os modelos cívico-militar, integral, parceiro da escola, colégios da polícia militar, indígenas, quilombolas e escolas conveniadas, a definição é feita por indicação da Seed-PR. Para serem considerados habilitados, os candidatos passam por duas etapas eliminatórias. A primeira consistiu na participação e aprovação em curso de formação em gestão escolar e a segunda é a prova presencial sobre os conteúdos do Programa de Desenvolvimento de Liderança, realizada nos dias 19 de outubro e 5 de novembro.