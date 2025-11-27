Brasil - A reaplicação da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) 2025 será neste domingo (30). Os candidatos autorizados já podem consultar o novo local de prova no Cartão de Confirmação disponível no Sistema PND, acessado pela plataforma Gov.br. O documento traz informações como número de inscrição, horário da aplicação e eventuais atendimentos especializados ou por nome social. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão no dia da prova.

A reaplicação inclui automaticamente todos os inscritos dos nove locais onde a prova regular, aplicada em 26 de outubro, foi anulada por irregularidades como superlotação e falta de condições adequadas. Estão entre eles unidades em São Luís (MA), Vespasiano (MG), Santa Rita (PB), São Paulo (SP), Santo André (SP), Guarujá (SP) e Guarulhos (SP). Também realizarão a prova aqueles que enfrentaram problemas logísticos na data original. Já concluintes do Enade das Licenciaturas e participantes que utilizaram a PND como avaliação teórica, nessas localidades, estão dispensados. Não haverá segunda chance para quem faltou ou não terminou a prova por motivo de saúde.

Reaplicação da PND e Locais de Prova

No domingo, os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). O candidato deve apresentar documento oficial com foto. A prova começa às 13h30, terá duração de 5h30 e seguirá a mesma matriz do Enade das Licenciaturas, com duas partes: formação geral, composta por 30 questões objetivas e uma discursiva; e componente específico, com 50 questões de múltipla escolha conforme a área da licenciatura.