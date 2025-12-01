Brasil - O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta segunda-feira (1º), a nona parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários nascidos em novembro e dezembro. O programa federal é destinado a estudantes do ensino médio matriculados até 7 de fevereiro de 2025 no Cadastro Nacional de Programas Sociais (CadÚnico). Eles devem ter entre 14 e 24 anos (ou 19 a 24 anos na Educação de Jovens e Adultos – EJA) e estar matriculados em escolas públicas. Para receber o benefício, os estudantes precisam ter uma frequência mínima de 80%.

A Caixa Econômica Federal, que gerencia os recursos do MEC, informa que cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberam o valor de R$ 200 nesta nova etapa. O pagamento é feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos. Veja o calendário da nona parcela:

Nascidos em janeiro e fevereiro: 24 de novembro

Nascidos em março e abril: 25 de novembro

Nascidos em maio e junho: 26 de novembro

Nascidos em julho e agosto: 27 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: 28 de novembro

Nascidos em novembro e dezembro: 2 de dezembro

Como Funciona o Pagamento do Pé-de-Meia

As parcelas são depositadas em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente para cada estudante elegível. Estudantes com 18 anos ou mais podem movimentar o valor imediatamente. Também é possível solicitar o cartão Pé-de-Meia pelo app Caixa Tem para realizar compras e pagamentos. Menores de idade precisam da autorização de um responsável para movimentar a conta.

O participante pode consultar informações sobre o programa e o status dos pagamentos no aplicativo Jornada do Estudante do MEC, no Caixa Tem ou no app Benefícios Sociais. Além disso, o programa oferece quatro tipos de incentivos financeiros: