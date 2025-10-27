Brasil - O Ministério da Educação (MEC) começa nesta segunda-feira (27) o pagamento da oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025. O benefício é destinado aos estudantes do ensino médio da rede pública, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais (CadÚnico) e possuem frequência mínima de 80% nas aulas.

Cerca de 3,2 milhões de estudantes serão beneficiados até a próxima segunda-feira (3), com o valor de R$ 200 destinado ao incentivo-frequência. O pagamento será feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos:

Nascidos em jan/fev : 27 de outubro

: 27 de outubro Nascidos em mar/abr : 28 de outubro

: 28 de outubro Nascidos em mai/jun : 29 de outubro

: 29 de outubro Nascidos em jul/ago : 30 de outubro

: 30 de outubro Nascidos em set/out : 31 de outubro

: 31 de outubro Nascidos em nov/dez: 3 de novembro

Para menores de idade, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta, o que pode ser feito no aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Os participantes também podem consultar informações sobre o programa e os status dos pagamentos nos aplicativos Jornada do Estudante (MEC) ou Caixa Tem.

Incentivos Financeiros do Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia oferece quatro tipos de incentivo financeiro: