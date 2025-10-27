Brasil - O Ministério da Educação (MEC) começa nesta segunda-feira (27) o pagamento da oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025. O benefício é destinado aos estudantes do ensino médio da rede pública, incluindo a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais (CadÚnico) e possuem frequência mínima de 80% nas aulas.
Cerca de 3,2 milhões de estudantes serão beneficiados até a próxima segunda-feira (3), com o valor de R$ 200 destinado ao incentivo-frequência. O pagamento será feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos:
- Nascidos em jan/fev: 27 de outubro
- Nascidos em mar/abr: 28 de outubro
- Nascidos em mai/jun: 29 de outubro
- Nascidos em jul/ago: 30 de outubro
- Nascidos em set/out: 31 de outubro
- Nascidos em nov/dez: 3 de novembro
Para menores de idade, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta, o que pode ser feito no aplicativo ou em uma agência da Caixa.
Os participantes também podem consultar informações sobre o programa e os status dos pagamentos nos aplicativos Jornada do Estudante (MEC) ou Caixa Tem.
Incentivos Financeiros do Pé-de-Meia
O Pé-de-Meia oferece quatro tipos de incentivo financeiro:
- Incentivo-matrícula: R$ 200 por matrícula registrada no início do ano letivo, pago uma vez por ano.
- Incentivo-frequência: R$ 200 por parcela, com pagamento mensal para estudantes com 80% de frequência (total de 9 parcelas).
- Incentivo-conclusão: R$ 3.000 por conclusão do ensino médio, condicionado à aprovação e participação em avaliações.
- Incentivo-Enem: R$ 200 por participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no 3º ano.
Assim, o valor total acumulado ao final do ensino médio pode chegar a R$ 9,2 mil por aluno.
Objetivo e Funcionamento do Programa
Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia visa apoiar estudantes de baixa renda, incentivando a permanência e a conclusão do ensino médio na rede pública. O MEC informa que não há necessidade de inscrição, pois os alunos que atendem aos critérios são automaticamente incluídos.
Para tirar dúvidas sobre o programa Pé-de-Meia, o Ministério da Saúde criou um site com perguntas e respostas. Confira aqui.
Fonte: Agência Brasil