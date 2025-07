PDE 2025-2027 vai capacitar 1.533 professores que avançarão ao nível 3 da carreira

Brasil - Um grupo com 1.533 professores da rede estadual do Paraná participa nesta segunda-feira (28) da aula inaugural do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2025-2027, ação de capacitação do Governo do Estado destinada aos docentes do Quadro Próprio do Magistério (QPM), que estão no Nível 2 da carreira, nas classes de 8 a 11.

O programa consiste em um curso de Especialização em Gestão de Ambientes de Aprendizagem, realizado na modalidade de ensino a distância (EAD). A aula inaugural será transmitida ao vivo, na página da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), no Youtube, às 18 horas. Depois de passar pelo PDE os professores participantes serão promovidos ao Nível 3 da carreira.

Esta é a 11ª edição do programa que tem como objetivo aprimorar as metodologias e estratégias pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar. A ação é resultado de uma parceria das secretarias da Educação (Seed), da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e das universidades estaduais. Nesta edição, além dos professores inscritos, outros 475 docentes irão cursar as disciplinas da pós-graduação de forma isolada. Ao todo o PDE já formou mais de 17 mil professores da rede pública.

Com duração de dois anos, o conteúdo do curso de especialização do PDE será disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), programa da Seti que reúne os centros de EAD das instituições estaduais de ensino superior. A carga horária total prevista é de 420 horas.

“O PDE é uma política pública bastante estratégica, que contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino e reconhece o papel fundamental do professor. Investir na formação continuada dos professores é investir diretamente no futuro dos nossos estudantes”, destacou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a formação continuada de professores é fundamental na política educacional do Estado, com atuação das universidades estaduais nesse processo. “Esta especialização consolida o compromisso das universidades estaduais com a excelência do ensino público, promovendo a constante atualização dos saberes docentes e a integração entre pesquisa acadêmica e prática em sala de aula, elementos essenciais para que tenhamos a educação paranaense cada vez mais qualificada e inclusiva”, afirmou.

PROPOSTA PEDAGÓGICA

A aula inaugural marcará oficialmente o início das atividades de formação continuada. Durante a transmissão, a coordenadora de Ensino Superior da Seti, Maria Aparecida Crissi Knuppel, detalhará o percurso formativo da Especialização em Gestão de Ambientes de Aprendizagem. Os professores participantes desta turma conhecerão a proposta pedagógica, o formato híbrido das atividades e os critérios de acompanhamento ao longo do curso. Também será possível ter uma ideia prévia da aplicação desse aprendizado nos contextos educacionais.

Segundo a coordenadora de Ensino Superior da Seti, Maria Aparecida Crissi Knuppel, o programa representa um marco na qualificação docente no Paraná. “Esta especialização foi cuidadosamente estruturada para conectar teoria e prática, oferecendo aos professores ferramentas inovadoras que transformam os ambientes de aprendizagem e elevam a qualidade do ensino em nossas escolas públicas”, salientou.