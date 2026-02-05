Paraná - O estado do Paraná teve 9.788 pessoas aprovadas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026.
De acordo com levantamento do MEC, o Paraná registrou 143.571 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.
Entre as opções, o curso de bacharelado em Biomedicina, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi o mais concorrido. O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na quinta-feira, 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Pé-de-Meia Licenciaturas
No total, 566 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura no Paraná, que possibilita receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.
Brasil
Ao todo, o processo seletivo do Sisu 2026 teve 271.789 candidatos aprovados, sendo 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de educação superior. Com isso, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas na chamada regular. Esta edição é a maior da história do programa em relação ao número de instituições públicas de educação superior participantes — foram 136.
Nesta edição, o Sisu recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a mais de 274 mil vagas para 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios. O número de inscritos cresceu 39% em relação a 2025, quando mais de 1,3 milhão de pessoas participaram da seleção.
Cronograma
O sistema de inscrições do Sisu 2026 ficou aberto de 19 a 23 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado em edital da instituição.
Certificação
Em 30 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou a disponibilizar, na Página do Participante, a declaração de atendimento às condições para a certificação de conclusão do ensino médio. O documento permitirá a pré-matrícula em instituições de educação superior de candidatos do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que, além de alcançarem os critérios para certificação do ensino médio por meio do Enem, também se enquadrarem nos pré-requisitos e prazos estabelecidos pelas instituições de ensino.
Sisu
O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes é da rede federal de educação superior, com destaque para universidades e institutos federais.
