Paraná - O estado do Paraná teve 9.788 pessoas aprovadas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026.

De acordo com levantamento do MEC, o Paraná registrou 143.571 inscrições, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos.

Entre as opções, o curso de bacharelado em Biomedicina, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi o mais concorrido. O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na quinta-feira, 29 de janeiro, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Pé-de-Meia Licenciaturas

No total, 566 candidatos foram aprovados em cursos presenciais de licenciatura no Paraná, que possibilita receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Brasil

Ao todo, o processo seletivo do Sisu 2026 teve 271.789 candidatos aprovados, sendo 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de educação superior. Com isso, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas na chamada regular. Esta edição é a maior da história do programa em relação ao número de instituições públicas de educação superior participantes — foram 136.