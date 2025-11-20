Curitiba - O Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares, totalizando 345 instituições dentro do modelo, sendo 12 delas pelo Programa Paraná Integral (PPI). Esse é um dos resultados da consulta pública realizada no começo da semana em escolas da rede estadual. A aprovação pela comunidade escolar, registrada em 66% das unidades consultadas, confirma a ampla aceitação do modelo e consolida o Estado como detentor da maior rede de colégios cívico-militares do País.

O modelo integra práticas de gestão civil com a atuação de militares da reserva (inativos) em funções administrativas e de apoio à rotina escolar. A ampliação do projeto reflete a demanda das comunidades e o desempenho obtido nos indicadores de organização, disciplina e ambiente escolar, além do alinhamento ao planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Educação.

Os novos colégios ficam em Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Engenheiro Beltrão, Cafelândia, Cascavel, Japurá, São Tomé, Assaí, Curitiba, Dois Vizinhos, Santa Terezinha do Itaipu, Guarapuava, Ivaiporã, Joaquim Távora, Abatiá, Loanda, Itaúna do Sul, Lobato, Paiçandu, Maringá, Paranaguá, Pontal do Paraná, Toledo e Pérola. A publicação oficial do resultado será feita em Diário Oficial.

Em Cascavel, o novo colégio que adotará o modelo será o Andreia Neres dos Santos, no Conjunto Riviera.

Modelo