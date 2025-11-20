Curitiba - O Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares, totalizando 345 instituições dentro do modelo, sendo 12 delas pelo Programa Paraná Integral (PPI). Esse é um dos resultados da consulta pública realizada no começo da semana em escolas da rede estadual. A aprovação pela comunidade escolar, registrada em 66% das unidades consultadas, confirma a ampla aceitação do modelo e consolida o Estado como detentor da maior rede de colégios cívico-militares do País.
O modelo integra práticas de gestão civil com a atuação de militares da reserva (inativos) em funções administrativas e de apoio à rotina escolar. A ampliação do projeto reflete a demanda das comunidades e o desempenho obtido nos indicadores de organização, disciplina e ambiente escolar, além do alinhamento ao planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Educação.
Os novos colégios ficam em Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Engenheiro Beltrão, Cafelândia, Cascavel, Japurá, São Tomé, Assaí, Curitiba, Dois Vizinhos, Santa Terezinha do Itaipu, Guarapuava, Ivaiporã, Joaquim Távora, Abatiá, Loanda, Itaúna do Sul, Lobato, Paiçandu, Maringá, Paranaguá, Pontal do Paraná, Toledo e Pérola. A publicação oficial do resultado será feita em Diário Oficial.
Em Cascavel, o novo colégio que adotará o modelo será o Andreia Neres dos Santos, no Conjunto Riviera.
Modelo
“Os colégios cívico-militares já estão consolidados como sucesso entre as comunidades escolares que adotaram o modelo, mantendo alta demanda de procura. O modelo é aprovado por 89,3% dos pais e responsáveis e 90,4% de professores e pedagogos. O grau de recomendação do sistema educacional também é significativo, com 85,9% pontuando que indicariam o modelo para outros pais”, destaca o secretário de educação, Roni Miranda.
Participaram do processo os membros das comunidades escolares aptos à votação: pais e responsáveis, alunos maiores de 18 anos, professores e servidores. Ao todo 25.830 pessoas estavam habilitadas a votar, sendo 21.509 responsáveis por alunos menores, 1.126 estudantes maiores de idade e 3.195 servidores das unidades. “Com as novas instituições que decidiram pela adesão ao modelo de oferta de ensino, o objetivo é diminuir a fila de mais de 11 mil estudantes no aguardo de vagas em escolas cívico-militares”, complementa o secretário.
Parceiro da Escola
A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) também divulgou nesta quarta-feira (19) a lista do colégios que podem participar do Programa Parceiro da Escola em 2026.
Elas poderão contar com o apoio de empresas parceiras para serviços de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança. O resultado final da consulta pública depende da homologação das empresas que serão credenciadas e acontece com base nos critérios técnicos previamente definidos nos termos do Decreto Estadual 7.235/2024, que regulamenta o programa.