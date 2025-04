Paraná lidera número de alunos classificados para final da Olimpíada de IA

Paraná - Mais uma vez, o Paraná é o destaque na 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial – a ONIA Brasil. Dos 235 alunos de todo o Brasil classificados para a 4ª e última fase da competição, 87 (36,6%) são do Estado, entre estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de toda a rede estadual de ensino. O Paraná lidera o número de alunos finalistas, seguido pelo Ceará. A lista dos aprovados para a quarta fase da ONIA está disponível no site www.oniabrasil.com.br.

Alunos selecionados

Nas etapas anteriores, o Paraná já tinha se destacado também pelo alto número de alunos selecionados. Dos 60.317 participantes do país que passaram para a segunda fase, mais da metade era do Estado, totalizando 30.911. Já para a terceira fase, o Paraná classificou 1.378 estudantes, dos 3.332 de todo o Brasil.

O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, comemorou a classificação dos alunos para a quarta fase da competição. “Novamente mais um resultado fantástico do Paraná, com mais de um terço dos alunos classificados sendo do nosso Estado. Isso mostra como todo o trabalho que temos desenvolvido para tornar o Paraná referência em inteligência artificial tem dado frutos”.

Como forma de premiar e estimular a participação na competição, o Governo do Estado, por meio das secretarias da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e da Educação (Seed), vai entregar notebooks e tablets para os 50 alunos que obtiveram as melhores notas na prova da terceira fase da Olimpíada.

“O Paraná tem a melhor educação pública do Brasil e é protagonista também no uso de tecnologias aliadas à educação, como mostra esse resultado expressivo dos estudantes paranaenses na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial. Nossos parabéns a todos os estudantes que participaram da competição, e também aos professores, agentes educacionais e funcionários das escolas estaduais, que trabalham diariamente pela educação do Paraná”, afirmou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.