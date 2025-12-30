Paraná - O modelo educacional Cívico-Militar, adotado no Paraná, recebeu ampla aprovação da comunidade escolar, com 89,3% de aceitação entre pais e responsáveis, e 90,4% entre professores e pedagogos. Esse modelo, que combina gestão civil com apoio de militares da reserva, visa fortalecer valores como respeito, organização e convivência. Após consulta pública, o Estado decidiu ampliar o programa, com a adesão de mais 33 escolas, totalizando 345 instituições em 2026.
Do total, 12 escolas já fazem parte do Programa Paraná Integral (PPI), que oferece ensino em tempo integral com atividades pedagógicas, culturais e esportivas, além de cinco refeições diárias. A lei sancionada em outubro permite que as escolas adotem tanto o modelo Cívico-Militar quanto o tempo integral simultaneamente.
O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, afirmou que a ampliação do modelo reflete a demanda da comunidade escolar. “A ampliação permite atender à procura crescente de pais e estudantes por escolas cívico-militares”, disse.
Programa Paraná Integral
O Programa Paraná Integral, que já atende 408 escolas e 80 mil estudantes, tem sido um fator importante para os avanços educacionais do Estado. Em 2024, as escolas de Ensino Médio em tempo integral apresentaram aumento de 18% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), colocando o Paraná como o estado com maior crescimento no país entre 2021 e 2023. O programa oferece uma carga horária de 9 horas diárias, com currículo integrado e atividades diversas, visando uma formação completa dos alunos.
Marytta Renó, coordenadora do programa, estima que, em 2026, aproximadamente 98 mil estudantes estarão matriculados, com o número de escolas chegando a 500.
Parceiro da Escola
Com mais de 86% de aprovação entre pais e responsáveis, o Programa Parceiro da Escola expandirá sua atuação em 2026, incluindo mais 14 escolas em 11 municípios. Este programa otimiza a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas por meio de parcerias privadas, permitindo que as equipes escolares se concentrem na qualidade educacional. Nas escolas participantes, houve uma redução de 99% nas aulas vagas e um aumento de quase 80% nas observações pedagógicas.
O secretário Roni Miranda destacou que a parceria tem sido fundamental para melhorar a qualidade de ensino, com maior participação dos diretores na formação continuada. “A facilidade em repor os professores e o engajamento dos gestores são indicadores positivos do sucesso desse modelo”, afirmou.
Educação Profissional e Tecnológica
O ensino profissional no Paraná teve um crescimento expressivo, com 50 mil estudantes matriculados em 2025, um aumento de quase 350% desde 2021. O secretário Roni Miranda ressaltou a importância dessa expansão, afirmando que a ampliação oferece mais oportunidades para os jovens e prepara as novas gerações para o mercado de trabalho.
Com mais de 45 cursos técnicos oferecidos em 777 escolas, a Educação Profissional e Tecnológica abrange diversas áreas, como Saúde, Produção Industrial, Gestão, Turismo e Inteligência Artificial. Em 2026, o Estado pretende aumentar o número de estudantes na educação profissional, com cursos voltados para áreas como Inteligência Artificial e Dados.
