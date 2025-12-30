Paraná - O modelo educacional Cívico-Militar, adotado no Paraná, recebeu ampla aprovação da comunidade escolar, com 89,3% de aceitação entre pais e responsáveis, e 90,4% entre professores e pedagogos. Esse modelo, que combina gestão civil com apoio de militares da reserva, visa fortalecer valores como respeito, organização e convivência. Após consulta pública, o Estado decidiu ampliar o programa, com a adesão de mais 33 escolas, totalizando 345 instituições em 2026.

Do total, 12 escolas já fazem parte do Programa Paraná Integral (PPI), que oferece ensino em tempo integral com atividades pedagógicas, culturais e esportivas, além de cinco refeições diárias. A lei sancionada em outubro permite que as escolas adotem tanto o modelo Cívico-Militar quanto o tempo integral simultaneamente.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, afirmou que a ampliação do modelo reflete a demanda da comunidade escolar. “A ampliação permite atender à procura crescente de pais e estudantes por escolas cívico-militares”, disse.

Programa Paraná Integral



O Programa Paraná Integral, que já atende 408 escolas e 80 mil estudantes, tem sido um fator importante para os avanços educacionais do Estado. Em 2024, as escolas de Ensino Médio em tempo integral apresentaram aumento de 18% no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), colocando o Paraná como o estado com maior crescimento no país entre 2021 e 2023. O programa oferece uma carga horária de 9 horas diárias, com currículo integrado e atividades diversas, visando uma formação completa dos alunos.

Marytta Renó, coordenadora do programa, estima que, em 2026, aproximadamente 98 mil estudantes estarão matriculados, com o número de escolas chegando a 500.