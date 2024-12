Oito em cada 10 adultos defendem a proibição de celulares em escolas

EDUCAÇÃO

Unioeste comemora 30 anos com cerca de 50 mil alunos formados no Paraná

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) completou três décadas de impacto na educação e no desenvolvimento regional. As comemorações começaram no mês de julho nos campi de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon e na última semana a programação foi concluída em Cascavel com os diretores de todas as unidades. Nesse […]