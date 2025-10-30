Brasil - O Ministério da Educação (MEC) paga nesta quinta-feira (30) a oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos em julho e agosto.

O benefício é destinado a jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio público regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no CadÚnico e com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa. Para receber o pagamento, o estudante deve manter frequência mínima de 80% nas aulas.

Segundo o MEC, cerca de 3,2 milhões de alunos serão beneficiados nesta etapa, com o repasse de R$ 200 pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos.

Pagamento escalonado

Os depósitos seguem um calendário conforme o mês de nascimento:

Janeiro e fevereiro: 27 de outubro

Março e abril: 28 de outubro

Maio e junho: 29 de outubro

Julho e agosto: 30 de outubro

Setembro e outubro: 31 de outubro

Novembro e dezembro: 3 de novembro

Depósitos e movimentação

A parcela é depositada em conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome do estudante. O valor pode ser sacado ou movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para alunos maiores de 18 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal, que pode ser concedida pelo app ou em uma agência da Caixa.