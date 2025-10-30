Brasil - O Ministério da Educação (MEC) paga nesta quinta-feira (30) a oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos em julho e agosto.
O benefício é destinado a jovens de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio público regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no CadÚnico e com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa. Para receber o pagamento, o estudante deve manter frequência mínima de 80% nas aulas.
Segundo o MEC, cerca de 3,2 milhões de alunos serão beneficiados nesta etapa, com o repasse de R$ 200 pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos.
Pagamento escalonado
Os depósitos seguem um calendário conforme o mês de nascimento:
- Janeiro e fevereiro: 27 de outubro
- Março e abril: 28 de outubro
- Maio e junho: 29 de outubro
- Julho e agosto: 30 de outubro
- Setembro e outubro: 31 de outubro
- Novembro e dezembro: 3 de novembro
Depósitos e movimentação
A parcela é depositada em conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome do estudante. O valor pode ser sacado ou movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para alunos maiores de 18 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal, que pode ser concedida pelo app ou em uma agência da Caixa.
Informações sobre pagamentos, situação cadastral e frequência escolar estão disponíveis no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC.
Tipos de incentivo
O Pé-de-Meia oferece quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:
- Matrícula: R$ 200 por ano, no início do período letivo.
- Frequência: nove parcelas anuais de R$ 200, com presença mínima de 80%.
- Conclusão: até R$ 3 mil ao fim de cada ano letivo, mediante aprovação.
- Enem: R$ 200 pela participação nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio.
Ao longo dos três anos do ensino médio, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil.
Sobre o programa
Lançado em janeiro de 2024, o Pé-de-Meia é uma poupança-educação do governo federal que estimula a permanência e a conclusão dos estudos entre jovens de baixa renda. Não é necessário se inscrever: quem atende aos critérios é incluído automaticamente.
Fonte: Agência Brasil