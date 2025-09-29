MEC inicia pagamento da 7ª parcela do programa Pé-de-Meia 2025

Brasil - O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta segunda-feira (29) o pagamento da sétima parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. O benefício é destinado a alunos matriculados no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses, cerca de 3,4 milhões de estudantes devem receber o valor de R$ 200 até a próxima segunda-feira (6). O valor é referente ao incentivo-frequência, concedido a quem mantiver presença mínima de 80% nas aulas.
Pagamento escalonado
Os depósitos seguem um calendário conforme o mês de nascimento do estudante. Confira:
- 29 de setembro: nascidos em janeiro e fevereiro
- 30 de setembro: nascidos em março e abril
- 1º de outubro: nascidos em maio e junho
- 2 de outubro: nascidos em julho e agosto
- 3 de outubro: nascidos em setembro e outubro
- 6 de outubro: nascidos em novembro e dezembro
Como funciona o pagamento
O valor é depositado automaticamente em uma conta poupança da Caixa, aberta em nome do estudante. Para maiores de 18 anos, a conta já vem desbloqueada para movimentação. O cartão do programa pode ser solicitado gratuitamente pelo app Caixa Tem, permitindo o uso do saldo para compras e pagamentos.
Menores de idade precisam de autorização do responsável legal para movimentar a conta, o que pode ser feito diretamente no app ou em uma agência da Caixa. Também é possível realizar saques nos caixas eletrônicos usando biometria, sem necessidade de cartão.
Consulta de informações
O estudante pode acompanhar o status de pagamentos, regras do programa e dados escolares pelo aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Os valores recebidos também podem ser consultados pelo Caixa Tem ou pelo app Benefícios Sociais.
Fonte: Agência Brasil