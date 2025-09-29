MEC inicia pagamento da 7ª parcela do programa Pé-de-Meia 2025

Brasil - O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta segunda-feira (29) o pagamento da sétima parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. O benefício é destinado a alunos matriculados no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses, cerca de 3,4 milhões de estudantes devem receber o valor de R$ 200 até a próxima segunda-feira (6). O valor é referente ao incentivo-frequência, concedido a quem mantiver presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os depósitos seguem um calendário conforme o mês de nascimento do estudante. Confira: