Brasil - O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta sexta-feira (16) os resultados do Enem 2025. Aplicada nos dias 9 e 16 de novembro, a prova é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
No Paraná, mais de 195 mil estudantes participaram do exame. Desse total, cerca de 72 mil são concluintes do Ensino Médio da rede estadual.
Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) ampliou o uso de recursos educacionais digitais para apoiar a preparação dos alunos da rede pública. Uma das iniciativas é a plataforma Redação Paraná, que utiliza inteligência artificial para corrigir e orientar textos, auxiliando no aprimoramento do desempenho na prova de redação.
Outras ações pedagógicas também foram implementadas. Entre elas está o Enem Paraná, Recurso Educacional Digital (RED), lançado em março de 2025, que reúne videoaulas e simulados. A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador e permite o uso offline, após o download dos conteúdos.
“O Enem representa um momento decisivo na trajetória dos nossos estudantes. Eles contam com todo o apoio da rede estadual, com professores empenhados em orientar e oferecer o suporte necessário durante a preparação”, destacou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.
Programas do Governo Federal e o ENEM
Com a divulgação das notas, os participantes passam a concorrer a programas do governo federal. O desempenho no Enem é utilizado como critério de seleção em diversas iniciativas que ampliam o acesso ao ensino superior.
Entre elas estão o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para ingresso em universidades públicas; o Programa Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece financiamento com condições facilitadas.
Além desses programas, muitas instituições de ensino superior utilizam a nota do Enem como forma de ingresso direto, sem a necessidade de vestibular tradicional. A exceção é para os candidatos que participaram do exame como treineiros.
Fonte: AEN