Brasil - O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta sexta-feira (16) os resultados do Enem 2025. Aplicada nos dias 9 e 16 de novembro, a prova é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

No Paraná, mais de 195 mil estudantes participaram do exame. Desse total, cerca de 72 mil são concluintes do Ensino Médio da rede estadual.

Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) ampliou o uso de recursos educacionais digitais para apoiar a preparação dos alunos da rede pública. Uma das iniciativas é a plataforma Redação Paraná, que utiliza inteligência artificial para corrigir e orientar textos, auxiliando no aprimoramento do desempenho na prova de redação.

Outras ações pedagógicas também foram implementadas. Entre elas está o Enem Paraná, Recurso Educacional Digital (RED), lançado em março de 2025, que reúne videoaulas e simulados. A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador e permite o uso offline, após o download dos conteúdos.

“O Enem representa um momento decisivo na trajetória dos nossos estudantes. Eles contam com todo o apoio da rede estadual, com professores empenhados em orientar e oferecer o suporte necessário durante a preparação”, destacou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.