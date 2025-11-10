Cascavel e Paraná - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, inicia hoje (10) o cronograma oficial da Campanha de Matrículas da Rede Municipal de Ensino para 2026. O processo abrange rematrículas, transferências e novos encaminhamentos para escolas municipais, Cmeis e CEIs conveniados. Atualmente, o município atende mais de 33 mil alunos em toda a rede.

As rematrículas para alunos que continuarão na mesma instituição em 2026 seguem até 21 de novembro, preferencialmente pela Área do Aluno, no site https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/servicosaoaluno/pages/publico/login.jsf;jsessionid=NpdvTczSrzZRvJA11xkxYZU3weeENcibANMGXE5A.sseed75003?dswid=298. A transição de Cmei para a escola também ocorre até essa data, via georreferenciamento, na Área do Aluno ou na própria instituição, conforme necessário. O mesmo prazo é válido para alunos do 5º ano que seguirão para o 6º ano na Rede Estadual.

Matrículas e Rematrículas

As matrículas presenciais para alunos da lista de espera do Infantil III, conforme o Cadun, ocorrerão de 24 a 28 de novembro, diretamente nas instituições indicadas. Esse período também abrange os alunos do Infantil V e do 1º ano oriundos dos CEIs conveniados.

Além disso, novas matrículas em Cmeis estão sendo feitas para alunos da lista de espera do Cadun. As famílias estão sendo comunicadas sobre a disponibilidade de vagas e orientadas quanto aos procedimentos.