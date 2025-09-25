Mais de 4 milhões de estudantes enfrentam atraso escolar no Brasil, aponta Unicef

Brasil - No Brasil, cerca de 4,2 milhões de estudantes estão com dois anos ou mais de atraso em relação à série ideal para sua idade. Eles representam 12,5% do total de matrículas no país, segundo dados do Censo Escolar 2024 analisados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Apesar de ainda expressiva, essa proporção vem caindo nos últimos anos. Em 2023, o percentual de alunos em situação de atraso escolar era de 13,4%.

A análise, divulgada nesta quinta-feira (25), destaca que, mesmo com avanços, o país ainda enfrenta grandes desafios para combater a distorção idade-série. O Unicef aponta desigualdades preocupantes quando se observa os dados por raça/cor e gênero.

Entre os estudantes negros da educação básica, a taxa de distorção chega a 15,2% — quase o dobro da registrada entre estudantes brancos (8,1%). O problema também é mais comum entre meninos (14,6%) do que entre meninas (10,3%).

Para Julia Ribeiro, especialista em educação do Unicef no Brasil, o atraso escolar não deve ser encarado como responsabilidade individual dos estudantes. Ela ressalta que a questão é complexa e envolve fatores sociais, econômicos e estruturais.

“Muitas vezes o fracasso escolar é colocado sobre os ombros do aluno. Mas é preciso entender que isso é fruto de um conjunto de fatores — reprovações, dificuldades de aprendizagem, desigualdades — que contribuem para o atraso e aumentam o risco de abandono escolar”, afirma Ribeiro.

Ela destaca ainda que o sentimento de não pertencimento pode afastar ainda mais os estudantes da escola.