Cascavel e Paraná - O ano letivo de 2026 teve início nesta data na Rede Municipal de Ensino de Cascavel, marcando o retorno de mais de 33 mil estudantes às atividades escolares. Os alunos estão distribuídos em 124 instituições, sendo 65 escolas municipais e 59 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). O início das aulas foi marcado por um ambiente de acolhimento, organização e entusiasmo por parte de alunos, profissionais da educação e famílias.

A aula inaugural ocorreu na Escola Municipal Francisco Vaz de Lima, que possui mais de 40 anos de atuação e é a segunda maior unidade da rede, com cerca de 800 alunos. O evento contou com a presença do prefeito Renato Silva, que destacou a importância da educação e da valorização dos profissionais que atuam na formação das crianças cascavelenses, ressaltando o compromisso da gestão com uma educação pautada no respeito, no cuidado e na dedicação à comunidade.

A Prefeitura de Cascavel segue investindo na ampliação e melhoria da infraestrutura educacional. Já teve início a construção do primeiro Cmei do distrito de Juvinópolis, uma demanda histórica da comunidade local. A obra integra um conjunto de quatro novos Cmeis previstos para os distritos, incluindo Sede Alvorada, São João do Oeste e São Salvador. Também está prevista a entrega oficial do Cmei Selestina Mecabô, no bairro Maria Luiza, além de reformas em unidades existentes e da construção de sete novos ginásios esportivos. Segundo o prefeito, os investimentos refletem o compromisso da administração com a valorização da educação e o avanço contínuo das estruturas públicas.