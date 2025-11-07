Paraná - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9) e vai mobilizar mais de 195 mil estudantes em todo o Paraná, sendo 72 mil concluintes do Ensino Médio da rede estadual. A avaliação, principal porta de entrada para o ensino superior no país, será aplicada em duas etapas, nos dias 9 e 16 de novembro.
No primeiro dia, os participantes farão provas de Linguagens, Códigos, Ciências Humanas e Redação. No domingo seguinte (16), será a vez de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.
Os estudantes podem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante do Inep, onde constam informações sobre o local de prova, horário de abertura dos portões e eventuais atendimentos especiais.
Ações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR)
Para apoiar os alunos na preparação, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) intensificou as ações pedagógicas por meio do Enem Paraná, Recurso Educacional Digital (RED) lançado em março. A plataforma oferece videoaulas, simulados e planos de estudo personalizados, acessíveis pelo celular ou computador, mesmo sem conexão com a internet.
“O Enem é um momento muito importante na vida dos nossos estudantes, e eles não estão sozinhos. Nossos professores estão comprometidos em oferecer o suporte necessário. Aproveitem cada aula, revisem os conteúdos e confiem no que aprenderam”, destacou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.
Orientações para o dia da prova
No dia da prova, é essencial manter a calma e se organizar com antecedência. Os portões abrem ao meio-dia (horário de Brasília) e fecham às 13h, com início das provas às 13h30. É obrigatório levar documento oficial com foto e caneta esferográfica preta de material transparente.
“Chegar cedo, revisar os conteúdos com tranquilidade e acreditar no próprio potencial fazem diferença. O Enem é mais do que uma prova — é um passo importante rumo ao futuro”, reforçou Miranda.
Fonte: AEN