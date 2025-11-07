Paraná - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9) e vai mobilizar mais de 195 mil estudantes em todo o Paraná, sendo 72 mil concluintes do Ensino Médio da rede estadual. A avaliação, principal porta de entrada para o ensino superior no país, será aplicada em duas etapas, nos dias 9 e 16 de novembro.

No primeiro dia, os participantes farão provas de Linguagens, Códigos, Ciências Humanas e Redação. No domingo seguinte (16), será a vez de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 questões objetivas.

Os estudantes podem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante do Inep, onde constam informações sobre o local de prova, horário de abertura dos portões e eventuais atendimentos especiais.

Ações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR)

Para apoiar os alunos na preparação, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) intensificou as ações pedagógicas por meio do Enem Paraná, Recurso Educacional Digital (RED) lançado em março. A plataforma oferece videoaulas, simulados e planos de estudo personalizados, acessíveis pelo celular ou computador, mesmo sem conexão com a internet.