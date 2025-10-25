Brasil - Mais de 1,08 milhão de candidatos participarão, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), aplicada em 750 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país.

A lista completa dos municípios está disponível no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A PND tem como objetivo estimular a realização de concursos públicos e ampliar o número de professores efetivos nas redes públicas de ensino do Brasil.

Consulta ao local de prova

Os participantes que ainda não verificaram o local de aplicação podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site do Sistema PND, utilizando o login da plataforma Gov.br.

O documento informa o número de inscrição, data e horário da prova e indica se o candidato possui tratamento pelo nome social ou atendimento especializado, como para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e idosos.

O Inep recomenda levar o cartão no dia da prova, embora não seja obrigatório. O candidato, no entanto, não pode fazer anotações no documento nem mantê-lo sobre a mesa durante o exame.

Documentos exigidos

É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, em formato físico ou digital.

Entre os documentos físicos aceitos estão:

Carteira de identidade (emitida pelas Secretarias de Segurança Pública);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto;

com foto; Carteira de Trabalho ;

; Passaporte brasileiro ;

; Outros documentos previstos em edital.

Documentos digitais, como CNH Digital, RG Digital e e-Título, devem estar disponíveis nos aplicativos oficiais, instalados e acessíveis mesmo sem internet.

Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas, nem fotos de documentos armazenadas no celular. Também não serão válidos: certidão de nascimento, título de eleitor, CPF, carteirinha de estudante, Rani, protocolos de identidade ou documentos ilegíveis e danificados.

Materiais permitidos

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. O Inep recomenda levar mais de uma caneta reserva.

Caneta azul, lápis, borracha e outros materiais não podem permanecer sobre a mesa.

Equipamentos eletrônicos

É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, relógios e pulseiras inteligentes.

Todos devem estar desligados e guardados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local.

O envelope deve ser mantido embaixo da cadeira do candidato.

Os aparelhos só podem ser ligados após a saída do local de prova.

O uso de qualquer equipamento eletrônico, calculadora, material impresso ou comunicação com outros candidatos resultará em eliminação do exame.