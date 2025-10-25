A Prova Nacional Docente destaca a importância da Educação e oferece oportunidades para novos professores no Brasil - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Brasil - Mais de 1,08 milhão de candidatos participarão, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), aplicada em 750 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país.
A lista completa dos municípios está disponível no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A PND tem como objetivo estimular a realização de concursos públicos e ampliar o número de professores efetivos nas redes públicas de ensino do Brasil.

Consulta ao local de prova

Os participantes que ainda não verificaram o local de aplicação podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site do Sistema PND, utilizando o login da plataforma Gov.br.
O documento informa o número de inscrição, data e horário da prova e indica se o candidato possui tratamento pelo nome social ou atendimento especializado, como para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e idosos.

O Inep recomenda levar o cartão no dia da prova, embora não seja obrigatório. O candidato, no entanto, não pode fazer anotações no documento nem mantê-lo sobre a mesa durante o exame.

Documentos exigidos

É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, em formato físico ou digital.
Entre os documentos físicos aceitos estão:

  • Carteira de identidade (emitida pelas Secretarias de Segurança Pública);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto;
  • Carteira de Trabalho;
  • Passaporte brasileiro;
  • Outros documentos previstos em edital.

Documentos digitais, como CNH Digital, RG Digital e e-Título, devem estar disponíveis nos aplicativos oficiais, instalados e acessíveis mesmo sem internet.

Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas, nem fotos de documentos armazenadas no celular. Também não serão válidos: certidão de nascimento, título de eleitor, CPF, carteirinha de estudante, Rani, protocolos de identidade ou documentos ilegíveis e danificados.

Materiais permitidos

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. O Inep recomenda levar mais de uma caneta reserva.
Caneta azul, lápis, borracha e outros materiais não podem permanecer sobre a mesa.

Equipamentos eletrônicos

É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, relógios e pulseiras inteligentes.
Todos devem estar desligados e guardados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local.
O envelope deve ser mantido embaixo da cadeira do candidato.
Os aparelhos só podem ser ligados após a saída do local de prova.

O uso de qualquer equipamento eletrônico, calculadora, material impresso ou comunicação com outros candidatos resultará em eliminação do exame.

Roupas e acessórios

Durante a prova, não será permitido o uso de óculos escuros ou artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. O descumprimento dessa regra também implicará eliminação.

Horários da aplicação

O cronograma é único para todo o país, seguindo o horário de Brasília. Candidatos de estados com fuso horário diferente devem redobrar a atenção.

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início da prova: 13h30
  • Término: 19h

A duração total do exame é de 5 horas e 30 minutos, e os candidatos devem permanecer pelo menos duas horas na sala antes de poderem sair.

Estrutura da prova

A PND adota a mesma matriz de referência da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, utilizada desde 2024 para os cursos de formação docente.
A prova é composta por duas partes:

  1. Formação geral: 30 questões objetivas e uma discursiva, com temas voltados à formação pedagógica e prática docente.
  2. Componente específico: 50 questões de múltipla escolha, direcionadas ao conteúdo e às competências de cada uma das 17 áreas de licenciatura, que são:
    • Artes visuais
    • Ciências biológicas
    • Ciências sociais
    • Computação
    • Educação física
    • Filosofia
    • Física
    • Geografia
    • História
    • Letras (inglês)
    • Letras (português)
    • Letras (português e espanhol)
    • Letras (português e inglês)
    • Matemática
    • Música
    • Pedagogia
    • Química

Sobre a PND

A Prova Nacional Docente (PND) não é um concurso público nem um exame de certificação profissional.
Criada pelo Ministério da Educação (MEC), a avaliação mede o nível de conhecimento e formação dos futuros professores e serve de apoio para estados e municípios selecionarem docentes para suas redes públicas de ensino.

O exame será aplicado anualmente pelo Inep e integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização, qualificação e incentivo à docência na educação básica.

