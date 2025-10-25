Brasil - Mais de 1,08 milhão de candidatos participarão, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), aplicada em 750 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país.
A lista completa dos municípios está disponível no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
A PND tem como objetivo estimular a realização de concursos públicos e ampliar o número de professores efetivos nas redes públicas de ensino do Brasil.
Consulta ao local de prova
Os participantes que ainda não verificaram o local de aplicação podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site do Sistema PND, utilizando o login da plataforma Gov.br.
O documento informa o número de inscrição, data e horário da prova e indica se o candidato possui tratamento pelo nome social ou atendimento especializado, como para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e idosos.
O Inep recomenda levar o cartão no dia da prova, embora não seja obrigatório. O candidato, no entanto, não pode fazer anotações no documento nem mantê-lo sobre a mesa durante o exame.
Documentos exigidos
É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto, em formato físico ou digital.
Entre os documentos físicos aceitos estão:
- Carteira de identidade (emitida pelas Secretarias de Segurança Pública);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto;
- Carteira de Trabalho;
- Passaporte brasileiro;
- Outros documentos previstos em edital.
Documentos digitais, como CNH Digital, RG Digital e e-Título, devem estar disponíveis nos aplicativos oficiais, instalados e acessíveis mesmo sem internet.
Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas, nem fotos de documentos armazenadas no celular. Também não serão válidos: certidão de nascimento, título de eleitor, CPF, carteirinha de estudante, Rani, protocolos de identidade ou documentos ilegíveis e danificados.
Materiais permitidos
Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. O Inep recomenda levar mais de uma caneta reserva.
Caneta azul, lápis, borracha e outros materiais não podem permanecer sobre a mesa.
Equipamentos eletrônicos
É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, relógios e pulseiras inteligentes.
Todos devem estar desligados e guardados no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala até a saída definitiva do local.
O envelope deve ser mantido embaixo da cadeira do candidato.
Os aparelhos só podem ser ligados após a saída do local de prova.
O uso de qualquer equipamento eletrônico, calculadora, material impresso ou comunicação com outros candidatos resultará em eliminação do exame.
Roupas e acessórios
Durante a prova, não será permitido o uso de óculos escuros ou artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. O descumprimento dessa regra também implicará eliminação.
Horários da aplicação
O cronograma é único para todo o país, seguindo o horário de Brasília. Candidatos de estados com fuso horário diferente devem redobrar a atenção.
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início da prova: 13h30
- Término: 19h
A duração total do exame é de 5 horas e 30 minutos, e os candidatos devem permanecer pelo menos duas horas na sala antes de poderem sair.
Estrutura da prova
A PND adota a mesma matriz de referência da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, utilizada desde 2024 para os cursos de formação docente.
A prova é composta por duas partes:
- Formação geral: 30 questões objetivas e uma discursiva, com temas voltados à formação pedagógica e prática docente.
- Componente específico: 50 questões de múltipla escolha, direcionadas ao conteúdo e às competências de cada uma das 17 áreas de licenciatura, que são:
- Artes visuais
- Ciências biológicas
- Ciências sociais
- Computação
- Educação física
- Filosofia
- Física
- Geografia
- História
- Letras (inglês)
- Letras (português)
- Letras (português e espanhol)
- Letras (português e inglês)
- Matemática
- Música
- Pedagogia
- Química
Sobre a PND
A Prova Nacional Docente (PND) não é um concurso público nem um exame de certificação profissional.
Criada pelo Ministério da Educação (MEC), a avaliação mede o nível de conhecimento e formação dos futuros professores e serve de apoio para estados e municípios selecionarem docentes para suas redes públicas de ensino.
O exame será aplicado anualmente pelo Inep e integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização, qualificação e incentivo à docência na educação básica.
