Mais de 1 milhão de alunos participam da Prova Paraná na rede pública

Paraná - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) promove, nesta quarta e quinta-feira (17 e 18), a segunda edição da Prova Paraná em 2025. A avaliação diagnóstica é destinada a turmas do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental I, do 6º ao 9º anos do Fundamental II e da 1ª à 3ª séries do Ensino Médio da rede estadual de ensino e das redes dos 397 municípios que aderiram ao programa criado pelo Governo do Estado. No total são mais de 1,1 milhão de estudantes participantes.

A Prova Paraná integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep) e tem como principal objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes das redes públicas do Estado. Os resultados orientam professores, equipes gestoras, a Secretaria Estadual da Educação e as secretarias municipais na definição de estratégias pedagógicas que promovam avanços no processo de ensino e aprendizagem, com base em direitos estabelecidos nos documentos curriculares do Estado.

A primeira edição da Prova Paraná em 2025 foi aplicada em maio e alcançou o mesmo público-alvo. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, esta segunda avaliação ajudará professores e pedagogos da rede a planejarem ações estratégicas de ensino para o último trimestre letivo do ano.

“A Prova Paraná é um instrumento importantíssimo de avaliação que nos ajuda a garantir a qualidade do ensino público do Paraná, que já tem a melhor educação do Brasil”, destaca Miranda. “A partir dos resultados dessa prova, conseguimos diagnosticar, corrigir e aprimorar ainda mais as estratégias pedagógicas na rede estadual e nas redes municipais de ensino”.

Os estudantes da Educação Especial também têm participação garantida na avaliação, com a oferta de condições diferenciadas, como provas ampliadas e superampliadas, em Braile e com vídeos em Libras, entre outras adaptações para garantir acessibilidade e inclusão. A Seed-PR também oferece materiais de apoio à preparação dos estudantes, como guias pedagógicos e matrizes de descritores, disponíveis na página do programa.