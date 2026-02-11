Brasil - As instituições públicas de ensino superior participantes do Sisu 2026 iniciaram nesta quarta-feira (11) a convocação de candidatos em lista de espera para vagas não preenchidas na chamada regular.
Os estudantes que manifestaram interesse em apenas um curso estão sendo chamados conforme a ordem de classificação, modalidade de concorrência e disponibilidade de vagas. O Sisu reúne vagas de instituições públicas de ensino superior de todo o país, principalmente universidades e institutos federais.
Acompanhamento das Convocações e Documentação Necessária
Os candidatos devem acompanhar as convocações diretamente no site da universidade escolhida, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou registro acadêmico, conforme edital da instituição. O documento também informa horários, locais de atendimento e acesso eletrônico para envio da documentação necessária.
Quem concluiu o Ensino Médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 pode obter a declaração digital para pré-matrícula na Página do Participante do Enem, com login Gov.br. Para candidatos maiores de 18 anos, é necessário ter alcançado pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. A novidade foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Panorama do Sisu 2026
Em 2026, o Sisu oferta mais de 274 mil vagas em 7,3 mil cursos distribuídos por 587 municípios. Desse total, 148,9 mil vagas (54,3%) são reservadas por cotas e ações afirmativas das universidades. Segundo o Ministério da Educação (MEC), esta é a maior edição do programa, com participação de 136 instituições públicas.
Na chamada regular, 99% das vagas foram preenchidas, totalizando 271.789 candidatos aprovados entre 1,8 milhão de inscritos.
Fonte: Agência Brasil