Brasil - As instituições públicas de ensino superior participantes do Sisu 2026 iniciaram nesta quarta-feira (11) a convocação de candidatos em lista de espera para vagas não preenchidas na chamada regular.

Os estudantes que manifestaram interesse em apenas um curso estão sendo chamados conforme a ordem de classificação, modalidade de concorrência e disponibilidade de vagas. O Sisu reúne vagas de instituições públicas de ensino superior de todo o país, principalmente universidades e institutos federais.

Acompanhamento das Convocações e Documentação Necessária

Os candidatos devem acompanhar as convocações diretamente no site da universidade escolhida, observando prazos, procedimentos e documentos exigidos para matrícula ou registro acadêmico, conforme edital da instituição. O documento também informa horários, locais de atendimento e acesso eletrônico para envio da documentação necessária.

Quem concluiu o Ensino Médio pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 pode obter a declaração digital para pré-matrícula na Página do Participante do Enem, com login Gov.br. Para candidatos maiores de 18 anos, é necessário ter alcançado pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. A novidade foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).