Cascavel e Paraná - Cascavel – O período de inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está terminando, o prazo encerra na próxima segunda-feira (10). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.unioeste.br/vestibular

Ao todo, são oferecidas 1602 vagas, distribuídas em 67 cursos entre os campi de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

As provas acontecem no dia 7 de dezembro, nos cinco campi da universidade e nas cidades de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande (MS). O ensalamento será divulgado até o dia 21 de novembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 199 na modalidade padrão e de R$ 85 para as modalidades treineiro e seriado.

Cotas

A Unioeste mantém o Sistema de Cotas, com reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas pretas ou pardas e pessoas com deficiência. Os candidatos devem se identificar como cotistas no ato da inscrição e apresentar a documentação exigida. No caso das cotas raciais, os autodeclarados passam por avaliação de uma banca específica.