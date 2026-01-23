Brasil - Os interessados em participar do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem se inscrever até esta sexta-feira (23).

Uma das novidades desta edição é que quem participou de pelo menos uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) pode se inscrever para concorrer a vagas nas instituições que aderiram ao Sisu. É obrigatório, também, ter concluído o ensino médio.

O Sisu 2026 oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior, a maior oferta da história, segundo o Ministério da Educação (MEC).

Como participar do Sisu

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pode se inscrever em até dois cursos e indicar suas preferências como primeira e segunda opção.

É necessário preencher um cadastro socioeconômico. Quem deseja concorrer às modalidades de reserva de vagas, como a Lei de Cotas, deve optar por essa alternativa durante a inscrição.

Seleção

A seleção será com base na nota do Enem de 2023 a 2025, considerando a melhor média ponderada de acordo com o curso escolhido. O candidato não pode ter tirado nota zero na redação.

Se o candidato participou de mais de uma edição do Enem, o sistema escolherá automaticamente a edição com a melhor média ponderada para cada curso.

As notas de treineiros (estudantes que não concluíram o ensino médio) não serão consideradas.