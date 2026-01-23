Brasil - Os interessados em participar do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem se inscrever até esta sexta-feira (23).
Uma das novidades desta edição é que quem participou de pelo menos uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) pode se inscrever para concorrer a vagas nas instituições que aderiram ao Sisu. É obrigatório, também, ter concluído o ensino médio.
O Sisu 2026 oferece 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior, a maior oferta da história, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Como participar do Sisu
A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pode se inscrever em até dois cursos e indicar suas preferências como primeira e segunda opção.
É necessário preencher um cadastro socioeconômico. Quem deseja concorrer às modalidades de reserva de vagas, como a Lei de Cotas, deve optar por essa alternativa durante a inscrição.
Seleção
A seleção será com base na nota do Enem de 2023 a 2025, considerando a melhor média ponderada de acordo com o curso escolhido. O candidato não pode ter tirado nota zero na redação.
Se o candidato participou de mais de uma edição do Enem, o sistema escolherá automaticamente a edição com a melhor média ponderada para cada curso.
As notas de treineiros (estudantes que não concluíram o ensino médio) não serão consideradas.
O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro, conforme o edital.
Vagas
O Sisu 2026 oferece um número recorde de vagas, com 54,3% delas reservadas para candidatos da Lei de Cotas e ações afirmativas. Isso totaliza mais de 148,9 mil vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, estudantes de escolas públicas ou comunitárias, e pessoas com deficiência.
Além disso, o programa ampliou os cursos de tecnologia, inteligência artificial e licenciaturas. Mais de 73 mil vagas são para licenciaturas presenciais em 18 áreas. Estudantes desses cursos poderão se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que oferece um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050.
A universidade com o maior número de vagas no Sisu é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 vagas, seguida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 8.005.
Os cursos com mais vagas são: pedagogia (10.145), administração (9.462) e matemática (9.332).
Ferramenta de apoio
Para ajudar na escolha do curso, o portal do Sisu oferece consulta às vagas por instituição, município, turno, grau acadêmico e modalidade de concorrência. A plataforma também permite acompanhar o número de vagas e as notas de corte parciais durante o período de inscrição.
Sobre o Sisu
O Sisu é um programa federal que visa ampliar o acesso de estudantes do ensino médio a instituições públicas de ensino superior por meio do Enem. Ele reúne vagas oferecidas por universidades e institutos federais, com destaque para a rede federal de educação superior.
