Brasil - Termina às 23h59 desta quinta-feira (29) o prazo para inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área do Prouni, com login da plataforma Gov.br.

No mesmo portal, os candidatos também podem consultar as vagas oferecidas pelas instituições privadas, pesquisando por curso, turno, instituição e município. O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação para brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior.

Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio, ter participado do Enem 2024 e/ou 2025, alcançar no mínimo 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação. A pré-seleção considerará a melhor média obtida em uma das duas edições do exame. Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo; para bolsas parciais, até três salários mínimos. Em 2026, o salário mínimo é de R$ 1.621.

O Prouni também reserva bolsas para pessoas com deficiência e para candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. No momento da inscrição, é possível optar por concorrer às vagas destinadas às políticas afirmativas, desde que atendidos os critérios legais.