Brasil - Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até quinta-feira (29).

Para se inscrever, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e participado do Enem 2024 e/ou 2025. Também é necessário ter obtido mínimo de 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.

Requisitos para Inscrição no Prouni

O edital impede a inscrição de candidatos que tenham feito o Enem na condição de treineiro ou para autoavaliação, antes da conclusão do ensino médio. Para a classificação, será considerada a edição do Enem em que o candidato obteve a melhor média.

De acordo com o Ministério da Educação, o candidato deve atender a pelo menos um dos critérios abaixo: