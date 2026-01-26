Brasil - Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até quinta-feira (29).
Para se inscrever, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e participado do Enem 2024 e/ou 2025. Também é necessário ter obtido mínimo de 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.
Requisitos para Inscrição no Prouni
O edital impede a inscrição de candidatos que tenham feito o Enem na condição de treineiro ou para autoavaliação, antes da conclusão do ensino médio. Para a classificação, será considerada a edição do Enem em que o candidato obteve a melhor média.
De acordo com o Ministério da Educação, o candidato deve atender a pelo menos um dos critérios abaixo:
- ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública;
- ter estudado em escola privada como bolsista integral;
- ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada, como bolsista integral ou parcial;
- ter cursado o ensino médio integralmente em escola privada, como bolsista parcial ou sem bolsa;
- ser pessoa com deficiência, conforme a legislação;
- ser professor da rede pública, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia. Nesse caso, não se aplica o limite de renda.
Modalidades de Concorrência e Bolsas
No ato da inscrição, o candidato deve escolher entre concorrer às vagas de ampla concorrência ou às destinadas às políticas afirmativas, voltadas a pessoas com deficiência e a candidatos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.
Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos, conforme destacou o Ministério da Educação.
Fonte: Agência Brasil