Brasil - Começa nesta terça-feira (17) o período de cadastro de currículo e pré-inscrição para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Nesta edição, serão ofertadas até 12 mil bolsas, conforme os critérios de ocupação de vagas previstos em edital. O Ministério da Educação também disponibilizou um tutorial com orientações sobre o processo de participação.

Detalhes do Programa e Elegibilidade

O programa concede bolsa mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque imediato e R$ 350 destinados a uma poupança. O valor acumulado só poderá ser retirado caso o bolsista ingresse como professor em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão da licenciatura.