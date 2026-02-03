Brasil - Estudantes interessados no processo seletivo do Fies para o primeiro semestre de 2026 podem se inscrever a partir desta terça-feira (3) até a próxima sexta-feira (6). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), cada candidato pode escolher até três opções de curso e alterar as escolhas até o encerramento do prazo. Nesta edição, o Fies ofertará 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superior, distribuídas em 19.834 cursos. Para 2026, a previsão total é de 112.168 vagas ao longo do ano.

Quem pode participar

Podem se inscrever estudantes que tenham participado do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigida renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Classificação

A classificação será feita com base na nota do Enem, em ordem decrescente, considerando tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Terão prioridade os candidatos que ainda não concluíram o ensino superior e que nunca utilizaram o financiamento estudantil, seguidos daqueles que já utilizaram e quitaram o Fies, e depois os candidatos com diploma de nível superior.