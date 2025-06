Inscrições para o Enem 2025 encerram nesta sexta-feira; Educação alerta estudantes

Curitiba - As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 encerram nesta sexta-feira (6). Podem participar do exame estudantes que estejam concluindo ou já tenham concluído esta etapa de ensino. As inscrições devem ser efetuadas, exclusivamente, na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados como forma de ingresso no Ensino Superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos. Desde 2014, os resultados do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior, desde que possuam convênio com o Inep.

“O Enem é mais uma ótima oportunidade de ingresso no Ensino Superior ao estudante paranaense, que já conta com o Aprova Paraná Universidades”, lembra o secretário de Estado da Educação do Paraná, Roni Miranda. “Nossos alunos têm se destacado ano após ano e conquistado vagas nas melhores universidades do País”.

Desde o início do ano, os estudantes paranaenses contam com uma vantagem na preparação para o Enem e vestibulares em geral. A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) lançou o Recurso Educacional Digital Enem Paraná, que visa auxiliar os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública nos estudos para os exames.

A plataforma oferece videoaulas, simulados e ferramentas personalizáveis de estudo, atendendo diferentes estilos de aprendizagem. O acesso ao Enem Paraná pode ser feito de forma online ou offline, por computador ou celular.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois dias: 9 e 16 de novembro. A exceção é para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que terão aplicações nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).