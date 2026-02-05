Brasil - Os estudantes interessados em financiar as mensalidades do ensino superior em instituições privadas podem se inscrever no Fies do primeiro semestre de 2026 até as 23h59 desta sexta-feira (6), no horário de Brasília. O programa do MEC oferece financiamento para cursos em faculdades que aderiram ao Fies e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login na plataforma Gov.br e e-mail válido. O candidato pode escolher até três opções de curso e alterar as escolhas até o encerramento do prazo, sendo que a pré-seleção ocorrerá em apenas uma das opções. No momento da inscrição, é obrigatório informar dados do perfil, como etnia/cor, condição de pessoa com deficiência, pertencimento a comunidade quilombola e se já concluiu o ensino superior.

Requisitos e Vagas do Fies em 2026

Em 2026, o MEC ofertará 112.168 vagas para financiamento, sendo 67.301 no primeiro semestre, distribuídas em 1.421 instituições e 19.834 cursos. As vagas não ocupadas nesta etapa serão destinadas ao segundo semestre. Podem participar candidatos que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota diferente de zero na redação, além de renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863). No caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência, é exigida a apresentação de laudo médico com o respectivo código da CID.