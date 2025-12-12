Brasil - Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) 2025 serão divulgados nesta sexta-feira (12), com dados da aplicação regular e da reaplicação disponíveis no Sistema PND.
A prova, aplicada pelo Inep em 26 de outubro em todo o país, contou também com uma reaplicação em 30 de novembro para participantes afetados por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou para candidatos de nove locais onde a aplicação original foi inviabilizada.
Programa Mais Professores para o Brasil
A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização, qualificação e incentivo à carreira docente na educação básica.
O exame não funciona como certificação para atuação nem como concurso público. Criado pelo MEC, ele avalia a formação e o nível de conhecimento de futuros professores, auxiliando estados e municípios no processo de seleção de docentes para suas redes.
Fonte: Agência Brasil