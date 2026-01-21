Paraná - Após a inauguração das novas sedes das APAEs em Nova Laranjeiras e Flor da Serra do Sul, o Governo do Estado segue com obras em outros 24 municípios paranaenses, somando investimento de R$ 56 milhões. As ações são coordenadas pela Secretaria das Cidades.
As obras mais avançadas estão em Altamira do Paraná e Douradina, próximas da conclusão. Outras unidades seguem em diferentes estágios de execução, enquanto novos municípios já receberam autorização para iniciar licitações ou têm projetos em análise.
Investimento em Educação Especial
O Paraná é o estado que mais investe em educação especial no país, com mais de R$ 500 milhões anuais destinados às APAEs. As novas sedes seguem um padrão moderno e acessível, com salas de aula, espaços administrativos e ambientes para atendimentos terapêuticos.
Em Nova Laranjeiras, foram investidos R$ 1,5 milhão do Estado e R$ 389 mil do município para atender cerca de 70 alunos. Já em Flor da Serra do Sul, o investimento foi de R$ 1,8 milhão em uma estrutura completa, adaptada para estudantes de diferentes idades e níveis de deficiência.
O Estado mantém parceria com entidades filantrópicas que atendem cerca de 48 mil estudantes, com investimento anual de R$ 540 milhões. Em 2024, também será destinado R$ 3 milhões para a compra de kits escolares para todas as 350 APAEs do Paraná.
APAEs e o Governo do Estado
Criadas em 1954, as APAEs desempenham papel fundamental na educação e inclusão de pessoas com deficiência. No Paraná, o Governo do Estado tem garantido estruturas próprias e adequadas, reforçando o compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade.
Confira a relação das cidades:
– Nova laranjeiras-
– Flor da Serra do Sul
– Altamira Paraná
– Douradina
– Piên
– Guamiranga
– Nossa Senhora das Graças
– Prado Ferreira
– Boa Vista da Aparecida
– Ariranha do Ivaí
– Santo Inácio
– Cambira
– Rio Branco do Ivaí
– Capitão Leônidas Marques
– Kaloré
– Tunas do Paraná
– Alto Paraíso
– Roncador
– Nova Londrina
– Guaraniaçu
– Catanduvas
– São Tomé
– Cantagalo
– Rio Bonito Iguaçu
– Arapongas
Fonte: AEN