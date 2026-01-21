Paraná - Após a inauguração das novas sedes das APAEs em Nova Laranjeiras e Flor da Serra do Sul, o Governo do Estado segue com obras em outros 24 municípios paranaenses, somando investimento de R$ 56 milhões. As ações são coordenadas pela Secretaria das Cidades.

As obras mais avançadas estão em Altamira do Paraná e Douradina, próximas da conclusão. Outras unidades seguem em diferentes estágios de execução, enquanto novos municípios já receberam autorização para iniciar licitações ou têm projetos em análise.

Investimento em Educação Especial

O Paraná é o estado que mais investe em educação especial no país, com mais de R$ 500 milhões anuais destinados às APAEs. As novas sedes seguem um padrão moderno e acessível, com salas de aula, espaços administrativos e ambientes para atendimentos terapêuticos.

Em Nova Laranjeiras, foram investidos R$ 1,5 milhão do Estado e R$ 389 mil do município para atender cerca de 70 alunos. Já em Flor da Serra do Sul, o investimento foi de R$ 1,8 milhão em uma estrutura completa, adaptada para estudantes de diferentes idades e níveis de deficiência.

O Estado mantém parceria com entidades filantrópicas que atendem cerca de 48 mil estudantes, com investimento anual de R$ 540 milhões. Em 2024, também será destinado R$ 3 milhões para a compra de kits escolares para todas as 350 APAEs do Paraná.

APAEs e o Governo do Estado

Criadas em 1954, as APAEs desempenham papel fundamental na educação e inclusão de pessoas com deficiência. No Paraná, o Governo do Estado tem garantido estruturas próprias e adequadas, reforçando o compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade.

Confira a relação das cidades:

– Nova laranjeiras-

– Flor da Serra do Sul

– Altamira Paraná

– Douradina

– Piên

– Guamiranga

– Nossa Senhora das Graças

– Prado Ferreira

– Boa Vista da Aparecida

– Ariranha do Ivaí