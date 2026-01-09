Paraná e Rio Bonito do Iguaçu - Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Estado, recebeu autorização para homologar o processo licitatório da construção de uma nova creche pelo Programa Infância Feliz Paraná, do Governo do Estado. A iniciativa amplia a oferta de vagas na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos e é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

O investimento será de R$ 1,9 milhão, com recursos do Tesouro Estadual, e a unidade ofertará 68 vagas. O projeto prevê uma estrutura completa, com salas administrativas, pedagógicas e de apoio, além de espaços adequados ao atendimento da primeira infância.

Entre os ambientes estão secretaria, sala da direção, sala dos professores, sala de amamentação, brinquedoteca, três salas de aula, lactário, refeitório, cozinha, despensa, lavanderia e sanitários infantis e adaptados para pessoas com deficiência (PcD).

A creche também contará com pátio coberto, circulações protegidas e jardim sensorial, priorizando segurança, bem-estar e desenvolvimento das crianças.

Atualmente, o Programa Infância Feliz soma 161 unidades com projetos concluídos, em diferentes fases. Destas, 48 estão com obras em andamento, nove já tiveram licitações homologadas e 104 estão autorizadas a licitar.

Ao todo, o programa prevê a construção de 417 creches em 293 municípios paranaenses. O investimento global estimado é de R$ 829 milhões, com capacidade para atender de 10,2 mil a 13,8 mil crianças.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, o programa é um dos maiores do país e atende a uma demanda histórica por vagas na educação infantil.