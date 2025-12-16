Formatura do Proerd marca conclusão do programa contra as drogas nas escolas de Cascavel

Cascavel - A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel realizou, nesta terça-feira (16), a formatura dos alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), marcando a conclusão do programa para 453 alunos de oito escolas da rede municipal de ensino, somando as turmas dos período matutino e vespertino. As cerimônias aconteceram nos períodos da manhã e da tarde, no Ceavel.
O evento simbolizou o encerramento de uma importante etapa na formação dos alunos, reforçando valores como cidadania, prevenção, responsabilidade e escolhas seguras para a vida. Desenvolvido em parceria com a Polícia Militar, o Proerd é uma ação preventiva que contribui para o fortalecimento emocional e social das crianças, por meio de atividades educativas realizadas ao longo do ano letivo.
A solenidade contou com a presença do comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, Major Harley Hudson Gianina Lamy, além de diretores, professores e familiares dos alunos formandos.
Durante a formatura, a secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, destacou a relevância do Proerd no contexto da educação municipal e o impacto do programa na vida dos alunos.
“O Proerd vai muito além de um programa educativo. Ele fortalece valores, promove o diálogo e prepara nossos alunos para fazerem escolhas responsáveis ao longo da vida. Ver 453 alunos concluindo essa etapa, em cerimônias realizadas nos períodos da manhã e da tarde, reforça o compromisso da nossa rede com uma educação que cuida, orienta e forma cidadãos conscientes”.
Escolas atendidas pelo Proerd
- Escola Municipal Francisco Vaz de Lima
- Escola Municipal Professor Ademir Correa Barbosa
- Escola Municipal Professora Gladis Maria Tibola
- Escola Municipal Irene Rickli
- Escola Municipal Diva Vidal
- Escola Municipal São Francisco de Assis
- Escola Municipal Maximiliano Colombo
- Escola Municipal Professora Maria dos Prazeres Neres da Silva
A Secretaria Municipal de Educação reforça que iniciativas como o Proerd fortalecem o ambiente escolar, promovem a prevenção e contribuem para a construção de uma comunidade mais segura, consciente e comprometida com o futuro das crianças e adolescentes de Cascavel.
Fonte: Secom