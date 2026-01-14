Brasil - Está aberto o prazo para complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. O procedimento pode ser feito até sexta-feira (16) por estudantes que tiveram a conclusão da inscrição adiada nos processos seletivos do primeiro ou do segundo semestre de 2025.

A complementação deve ser realizada no sistema Fies Seleção, com CPF e senha da conta gov.br.

Também é necessário validar a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado. A entrega, física ou eletrônica, deve ser feita à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) em até cinco dias úteis.

Após a validação pela instituição, o estudante terá até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, para confirmar as informações junto ao agente financeiro e efetivar a contratação do financiamento, conforme disponibilidade.

Os requisitos, prazos e procedimentos estão detalhados em edital publicado pelo Ministério da Educação no dia 8 de janeiro.