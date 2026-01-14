Brasil - Está aberto o prazo para complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. O procedimento pode ser feito até sexta-feira (16) por estudantes que tiveram a conclusão da inscrição adiada nos processos seletivos do primeiro ou do segundo semestre de 2025.
A complementação deve ser realizada no sistema Fies Seleção, com CPF e senha da conta gov.br.
Também é necessário validar a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado. A entrega, física ou eletrônica, deve ser feita à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) em até cinco dias úteis.
Após a validação pela instituição, o estudante terá até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, para confirmar as informações junto ao agente financeiro e efetivar a contratação do financiamento, conforme disponibilidade.
Os requisitos, prazos e procedimentos estão detalhados em edital publicado pelo Ministério da Educação no dia 8 de janeiro.
Financiamento
Criado em 2001, o Fies oferece financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Para participar, é necessário ter feito o Enem a partir de 2010, sem zerar a redação, e alcançar média mínima de 450 pontos.
Candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos e ativos no CadÚnico, contam com 50% das vagas reservadas pelo Fies Social, modalidade que permite financiar até 100% dos encargos educacionais.
Fonte: Agência Brasil