Experiência presencial faz toda a diferença para o ensino à distância

Mas, ao optar pelo ensino online (a distância) é muito importante ficar atento à experiência que a instituição possui e, neste caso do ensino pré-vestibular, a vivência dos professores no ensino presencial é muito importante. Não bastam bons slides, resumos de matérias ou o uso de apresentações mirabolantes. O papel do professor e a estrutura de recursos didáticos e de tecnologia são fundamentais. Isto é o que apontou o Curso Positivo, o mais tradicional preparatório para o vestibular do Paraná e considerado o pré-vestibular mais importante do sul do país , ao comemorar o grande número de alunos que estudaram on-line e foram aprovados nos vestibulares de 2025.

No balanço efetuado este ano por muitas escolas de ensino médio e ensino superior, e também pelos cursos preparatórios, foi constatado um grande número de estudantes que optaram em se preparar por meio do ensino à distância, usufruindo de poder estudar em casa, no local do trabalho, ou até mesmo reunindo amigos em lugares de mais conforto e menos estresse que enfrentariam com trânsito, deslocamentos, lanches, refeições e, muitas vezes, tudo isto potencializando mais cansaço na maratona de estudos necessárias para a boa preparação. Os resultados apontaram muitas e excelentes aprovações conquistadas por alunos que se prepararam à distância.

Para o professor Alceu Gnoatto, diretor executivo do Curso Positivo e que atua na gestão do ensino pré-vestibular há mais de 40 anos, o papel do Professor e a sua experiência são fundamentais na comunicação necessária para o ensino on-line. “O professor de “Cursinho” como são conhecidos os professores de ensino pré-vestibular, são professores que são verdadeiros artistas, que fazem do conteúdo da matéria como se fossem roteiros de teatro e interpretação. Para um professor dar aulas em um curso preparatório ele precisa ter muito “domínio de palco”, domínio de voz e noções de comunicação para interpretar, criar histórias e ser capaz de contá-las, com entusiasmo e dramatização. Cada aula é uma história a ser contada, e nossos professores sempre fizeram isto com muito talento e conhecimento do conteúdo. Os professores do Curso Positivo sempre foram, acima de tudo, excelentes comunicadores, e agora entraram no universo digital que requer mais objetividade, clareza, didática e capacidade de síntese. Fomos a primeira escola do Paraná a ter um circuito interna de TV em cores, nos anos 1970, no qual os nossos professores gravavam suas aulas e faziam revisões dos principais pontos das matérias pela televisão. Isto é um aprendizado e uma experiência acumulada ao longo dos anos que já está presente no POSIPLAY – uma plataforma digital exclusiva do Curso Positivo para o apoio ao aprendizado do aluno, e que também se transfere para o ensino online. Nossas aulas são transmitidas ao vivo de Curitiba. Isto quer dizer que o Professor está oferecendo a mesma aula para o aluno presencial e para o aluno que está online. Tudo isto amparado pela tecnologia de comunicação de alta qualidade para sonorização, iluminação e performances de edição. Com isto, podemos chegar a todos os cantos do Brasil e, em especial, ao nosso estado do Paraná, oferecendo qualidade de ensino em busca da melhor preparação de nossos alunos e os melhores resultados de aprovação em qualquer vestibular”, afirmou Alceu Gnoatto.

O Curso Positivo está oferecendo de forma online, duas modalidades de cursos: o EXTENSIVO, que é a preparação com aulas durante todo o ano até os dias das provas da Universidade Federal do Paraná transmitidas ao vivo diretamente de Curitiba, e o SEMIEXTENSIVO, para estudantes que desejam fazer o vestibular no meio do ano, em especial para os vestibulares da ACAFE no estado de Santa Catarina.

Para conhecer e saber mais sobre o CURSO POSITIVO ONLINE basta acessar www.cursopositivo.com.br/extensivo . Neste endereço o estudante pode também efetuar a sua matrícula e iniciar suas aulas. O material didático impresso é enviado pelos Correios diretamente para o endereço do aluno.