Cascavel - O Torneio Sesi de Robótica é o grande destaque do Festival Regional Sesi de Educação 2025, fortalecendo a cultura maker e mostrando a força da robótica educacional no dia a dia das escolas do Sesi. Somente da unidade de Cascavel, são 20 estudantes confirmados nas três categorias participantes.

As equipes de Cascavel têm o mesmo nome, mas vão competir em categorias diferentes: Snake Team (FIRST® LEGO® League), Snake Team #32431 (FIRST Tech Challenge) e Snake Team (STEM Racing), representando o espírito maker e a inovação que marcam a Educação Básica do Sesi.

Sobre o festival

Nos dias 5 e 6 de novembro, o Festival Regional Sesi de Educação 2025 ocupará o Expotrade, em Pinhais (PR), com dois dias intensos de criatividade, tecnologia e descobertas. A expectativa é reunir mais de 2 mil pessoas, entre estudantes, professores e visitantes, em um ambiente voltado à experimentação e ao protagonismo juvenil.