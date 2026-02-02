Paraná - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) reforça que estudantes da rede pública que concluíram o Ensino Médio em 2025 e desejam ingressar no Ensino Superior em 2026 têm até esta segunda-feira (02) para se inscrever no programa Aprova Paraná Universidades. A inscrição deve ser feita no sistema Aprova, disponível na página oficial do programa, onde o candidato pode escolher as vagas pretendidas.

O secretário da Educação, Roni Miranda, destaca a importância da participação. “O Aprova Paraná Universidades é uma oportunidade única de acesso às universidades estaduais e de construção de um futuro promissor para os estudantes da rede pública”, afirma.

Programa Aprova Paraná Universidades: Detalhes e Resultados

A iniciativa, desenvolvida pelas Secretarias da Educação (Seed-PR) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), reserva até 20% das vagas das universidades estaduais paranaenses para alunos egressos da rede pública. O programa já mostrou resultados positivos em sua primeira edição, em 2024, quando registrou mais de 30 mil inscrições e garantiu o ingresso de cerca de 1,6 mil estudantes nas sete universidades estaduais do Paraná.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o sistema Aprova, conferir seus dados pessoais e confirmar o interesse no processo seletivo, podendo optar por um ou dois cursos, com indicação de ordem de preferência. Após a inscrição, é possível acompanhar a classificação provisória, que considera a pontuação das questões objetivas e da redação da Prova Paraná Mais, sendo exigida nota superior a zero na redação para homologação.