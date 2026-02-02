Paraná - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) reforça que estudantes da rede pública que concluíram o Ensino Médio em 2025 e desejam ingressar no Ensino Superior em 2026 têm até esta segunda-feira (02) para se inscrever no programa Aprova Paraná Universidades. A inscrição deve ser feita no sistema Aprova, disponível na página oficial do programa, onde o candidato pode escolher as vagas pretendidas.
O secretário da Educação, Roni Miranda, destaca a importância da participação. “O Aprova Paraná Universidades é uma oportunidade única de acesso às universidades estaduais e de construção de um futuro promissor para os estudantes da rede pública”, afirma.
Programa Aprova Paraná Universidades: Detalhes e Resultados
A iniciativa, desenvolvida pelas Secretarias da Educação (Seed-PR) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), reserva até 20% das vagas das universidades estaduais paranaenses para alunos egressos da rede pública. O programa já mostrou resultados positivos em sua primeira edição, em 2024, quando registrou mais de 30 mil inscrições e garantiu o ingresso de cerca de 1,6 mil estudantes nas sete universidades estaduais do Paraná.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o sistema Aprova, conferir seus dados pessoais e confirmar o interesse no processo seletivo, podendo optar por um ou dois cursos, com indicação de ordem de preferência. Após a inscrição, é possível acompanhar a classificação provisória, que considera a pontuação das questões objetivas e da redação da Prova Paraná Mais, sendo exigida nota superior a zero na redação para homologação.
Próximos Passos e Resultados
As universidades estaduais adotam critérios próprios de seleção, o que pode gerar variações nas notas conforme o curso e a instituição. Os resultados provisórios e listas de espera serão divulgados a partir das 8h de sexta-feira (6), exclusivamente na página do Aprova.
Histórias de Sucesso
A estudante Ana Luiza Comim Henrique, de 19 anos, é um exemplo do impacto do programa. Natural de Mandaguari, ela decidiu cursar Medicina ainda no Ensino Médio e, após bom desempenho na Prova Paraná Mais, conquistou uma vaga na Universidade Estadual de Maringá (UEM) por meio do Aprova Paraná Universidades. “Poder estudar em uma universidade pública é um ponto de virada na vida. Para mim, o programa representou a realização de um sonho e a chance de mudar de vida”, afirma.
