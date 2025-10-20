Paraná - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) iniciou nesta segunda-feira (20) a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o exame avalia o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, além de levantar dados sobre fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem.
A aplicação segue até o dia 31 de outubro para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.
De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, os 32 Núcleos Regionais de Educação organizaram cronogramas próprios. “Mais de 200 mil alunos das cerca de 2 mil escolas da rede estadual estão participando ativamente da edição 2025”, afirmou.
Os resultados do Saeb são fundamentais para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade da educação pública no país. Além disso, os dados ajudam o Governo Federal a planejar políticas mais eficazes e permitem que as escolas conheçam seus pontos fortes e fracos, desenvolvendo planos de melhoria.
A avaliação também permite identificar desigualdades educacionais entre regiões, redes e escolas. Na rede estadual paranaense, são cerca de 215 mil alunos participando das provas, dos quais 29 mil estão em Curitiba. Toda a organização foi coordenada pelos Núcleos Regionais.
Segundo a chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Laura Patrícia Lopes, o trabalho de preparação começou no fim de 2024, com a seleção de professores para a recomposição da aprendizagem.
“Em 2025, realizamos simulados, aulões, gincanas e formações para os docentes. Foi um esforço conjunto entre a Seed, os núcleos e as escolas”, explicou.
Paraná lidera ranking nacional
Aplicadas a cada dois anos, as provas do Saeb têm peso direto na nota do Ideb. Desde 2019, o Paraná subiu seis posições e atualmente ocupa o 1º lugar no ranking nacional, com 4,9 pontos em 2023.
No Colégio Cívico-Militar República Oriental do Uruguai, em Curitiba, 120 alunos do 9º ano e da 3ª série estão participando da avaliação. A escola ficou em 4º lugar no estado na última edição do Saeb, entre escolas estaduais, federais, militares e particulares.
A diretora Elisângela Schurz está otimista. “Acreditamos que vamos manter ou até superar nosso resultado anterior, de 5,6 pontos. Os alunos estão bem preparados e engajados com a disciplina de recomposição da aprendizagem.”
A estudante Anelyse Silva Santos de Oliveira, 17 anos, que conclui o Ensino Médio neste ano, também está confiante.
“É uma prova importante. Estamos nervosos, mas acreditamos que vamos representar bem a escola. Além disso, ajudou a revisar conteúdos importantes para o Enem e os vestibulares”, afirmou.
Estudante Embaixador engaja jovens nas escolas
Para fortalecer o engajamento dos alunos, a Seed criou o projeto Estudante Embaixador, que estimula o protagonismo juvenil e transforma os alunos em mobilizadores dentro das escolas.
Foram selecionados 16 mil estudantes, que participaram de reuniões, divulgaram informações sobre a avaliação, incentivaram a participação dos colegas e promoveram atividades educativas. Também criaram campanhas internas, como vídeos, slogans e murais, reforçando a importância da preparação para o Saeb.
Fonte: AEN