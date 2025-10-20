Paraná - A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) iniciou nesta segunda-feira (20) a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o exame avalia o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, além de levantar dados sobre fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem.

A aplicação segue até o dia 31 de outubro para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, os 32 Núcleos Regionais de Educação organizaram cronogramas próprios. “Mais de 200 mil alunos das cerca de 2 mil escolas da rede estadual estão participando ativamente da edição 2025”, afirmou.

Os resultados do Saeb são fundamentais para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que mede a qualidade da educação pública no país. Além disso, os dados ajudam o Governo Federal a planejar políticas mais eficazes e permitem que as escolas conheçam seus pontos fortes e fracos, desenvolvendo planos de melhoria.

A avaliação também permite identificar desigualdades educacionais entre regiões, redes e escolas. Na rede estadual paranaense, são cerca de 215 mil alunos participando das provas, dos quais 29 mil estão em Curitiba. Toda a organização foi coordenada pelos Núcleos Regionais.

Segundo a chefe do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Laura Patrícia Lopes, o trabalho de preparação começou no fim de 2024, com a seleção de professores para a recomposição da aprendizagem.

“Em 2025, realizamos simulados, aulões, gincanas e formações para os docentes. Foi um esforço conjunto entre a Seed, os núcleos e as escolas”, explicou.

Paraná lidera ranking nacional

Aplicadas a cada dois anos, as provas do Saeb têm peso direto na nota do Ideb. Desde 2019, o Paraná subiu seis posições e atualmente ocupa o 1º lugar no ranking nacional, com 4,9 pontos em 2023.