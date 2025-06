Estudante de Jesuítas morre no Canadá e deixa Oeste e o PR em luto

“Com imenso pesar, a Secretaria de Estado da Educação informa que o aluno Victor Gabriel Camargo, de 16 anos, estudante da rede estadual, morreu na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no Canadá.

Victor Gabriel participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo e estava desaparecido desde segunda-feira, após ter entrado em um rio na região onde residia. Ele estava acompanhado da família canadense de uma outra intercambista do programa. Diversas equipes de resgate da polícia canadense foram mobilizadas nas buscas.

O diretor de Educação da Seed-PR será enviado ao país para acompanhar os desdobramentos da tragédia. A pasta está em contato direto com a família do estudante, que mora na região Oeste, prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso.

O Governo do Paraná também estabeleceu com a cúpula da Polícia Federal a emissão de passaporte de maneira emergencial para os pais, se desejarem acompanhar todo o processo. O corpo consular canadense está a disposição para ajudar com vistos e outros procedimentos.

Toda a rede estadual está de luto e presta solidariedade aos familiares e amigos do estudante neste momento de profunda dor.

Secretaria de Estado da Educação do Paraná