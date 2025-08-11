Estudante com paralisia cerebral se forma em Serviço Social na Unioeste

Toledo - Com o sorriso contagiante e o olhar firme, Jonatham Carlos Herkert, de 31 anos, viveu um dos momentos mais simbólicos de sua vida: a colação de grau no curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Toledo. Diagnosticado com paralisia cerebral e osteoporose severa durante a graduação, Jonatham enfrentou desafios diários, mas nunca abriu mão do sonho de conquistar um diploma universitário.

A jornada até esse dia foi marcada por persistência, força, resiliência, apoio familiar e compromisso com o conhecimento, Jonatham chegou à Universidade com uma bagagem de coragem e vontade de transformar realidades, inclusive a sua. Com limitações na fala e locomoção, ele encontrou no ambiente acadêmico mais do que uma formação profissional: encontrou acolhimento, respeito e espaço para ser ouvido.

Desde pequeno, o sonho de Jonatham era cursar Direito, motivado pela vontade de defender pessoas com deficiência e combater o preconceito que ainda marca a sociedade. Mas foi ao conhecer o curso de Serviço Social, durante uma visita da Unioeste à escola onde estudava, que descobriu sua verdadeira vocação. Encantado com a proposta do curso e com o impacto social que poderia gerar, decidiu ingressar na Universidade em 2016, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Durante todos esses anos que ficou na Unioeste, contou com o apoio diário da mãe, companheira incansável em todas as etapas.

“Foram muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, mas o Jonatham nunca perdeu o sorriso no rosto. Mesmo com dor, com noites sem dormir, ele sempre dizia: ‘Mãe, eu vou mostrar que sou diferente’. E mostrou. Lutamos muito para garantir os direitos dele, e hoje ver essa conquista é como encerrar uma batalha de vários anos. A maior vitória é dele, por nunca ter desistido de sonhar, e ele ainda tem muitos sonhos pela frente”, menciona Sirlene Ferreira Herkert.

“O Jonatham foi um estudante extremamente comprometido e dedicado, mesmo diante de todas as limitações impostas pela sua condição de saúde. Durante os nove anos de trajetória no curso, sempre demonstrou curiosidade intelectual, sede de conhecimento e uma impressionante capacidade de socializar saberes com os colegas. Ele nunca usou suas dificuldades como justificativa para não realizar uma atividade. Ao contrário, sempre nos surpreendeu com sua força de vontade. A experiência com o Jonatham também nos fez reaprender como docentes e reforçou a importância do trabalho em conjunto com o Programa de Educação Especial (PEE)”, comenta a coordenadora do curso de Serviço Social, professora Marize Rauber Engelbrecht.

A história de Jonatham também revela o compromisso da Unioeste com a inclusão. O campus de Toledo, por meio do PEE, oferece suporte individualizado aos estudantes com alguma deficiência, garantindo condições adequadas de aprendizagem e convivência. A coordenadora do programa do campus de Toledo, destaca que, desde o primeiro dia na Universidade, o estudante contou com suporte contínuo em todas as etapas da formação, incluindo adaptações em sala de aula, atividades extracurriculares e até aulas de inglês.