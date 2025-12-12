Cascavel e Paraná - As mais de 2 mil escolas estaduais do Paraná começam a receber, a partir desta sexta-feira (12), os kits escolares que serão utilizados no ano letivo de 2026. A distribuição é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, por meio do NAS (Núcleo Administrativo Setorial), responsável pela logística de entrega diretamente às unidades de ensino dos 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação).

Ao todo, mais de um milhão kits serão disponibilizados aos estudantes, contemplando turmas do Ensino Fundamental I (60.962 kits), Fundamental II (550.343 kits), Ensino Médio (410.514 kits) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluída nos kits do Ensino Médio e Fundamental II. O investimento ultrapassa R$ 41 milhões, com recursos 100% estaduais.

A entrega dos produtos será realizada nos NREs e, para fins de logística, será feita em etapas. As primeiras entregas ocorrerão nas regiões Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Curitiba e Paranaguá, com conclusão prevista até 30 de janeiro. Na sequência, os materiais seguem para as regiões de Wenceslau Braz, Telêmaco Borba, Ibaiti, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ponta Grossa, entre 8 e 16 de janeiro.

De 19 a 30 de janeiro, os kits serão enviados às escolas de Londrina, Maringá, Apucarana, Paranavaí, Loanda, Cianorte e Campo Mourão. Até 9 de fevereiro, a distribuição alcança Cascavel, Toledo, Goioerê, Umuarama, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Assis Chateaubriand. Na sequência, os municípios de Pitanga, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, União da Vitória, Pato Branco, Ivaiporã e Irati receberão os materiais.