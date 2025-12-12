Cascavel e Paraná - As mais de 2 mil escolas estaduais do Paraná começam a receber, a partir desta sexta-feira (12), os kits escolares que serão utilizados no ano letivo de 2026. A distribuição é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, por meio do NAS (Núcleo Administrativo Setorial), responsável pela logística de entrega diretamente às unidades de ensino dos 32 NREs (Núcleos Regionais de Educação).
Ao todo, mais de um milhão kits serão disponibilizados aos estudantes, contemplando turmas do Ensino Fundamental I (60.962 kits), Fundamental II (550.343 kits), Ensino Médio (410.514 kits) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluída nos kits do Ensino Médio e Fundamental II. O investimento ultrapassa R$ 41 milhões, com recursos 100% estaduais.
A entrega dos produtos será realizada nos NREs e, para fins de logística, será feita em etapas. As primeiras entregas ocorrerão nas regiões Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Curitiba e Paranaguá, com conclusão prevista até 30 de janeiro. Na sequência, os materiais seguem para as regiões de Wenceslau Braz, Telêmaco Borba, Ibaiti, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Ponta Grossa, entre 8 e 16 de janeiro.
De 19 a 30 de janeiro, os kits serão enviados às escolas de Londrina, Maringá, Apucarana, Paranavaí, Loanda, Cianorte e Campo Mourão. Até 9 de fevereiro, a distribuição alcança Cascavel, Toledo, Goioerê, Umuarama, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Assis Chateaubriand. Na sequência, os municípios de Pitanga, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, União da Vitória, Pato Branco, Ivaiporã e Irati receberão os materiais.
A previsão é de que boa parte dos kits já esteja disponível aos estudantes a partir do início das aulas, marcado para 5 de fevereiro, com possibilidade de que a distribuição remanescente seja concluída de forma escalonada ao longo do mês.
Novidades nos Kits Escolares 2026
NOVIDADES
Para 2026, a Seed-PR apresenta novidades na composição dos materiais, que passam a contar com maior quantidade de lápis, colas e cadernos, além de um novo design de capa. A quantidade de itens que compõem cada kit, varia de acordo com o grau dos estudantes destinatários. “Aumentamos o investimento e a quantidade de itens no kit dos alunos para que todos tenham o material necessário para começar o ano letivo”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.
Segundo a secretaria, os kits escolares foram elaborados para atender às necessidades pedagógicas de cada etapa de ensino. Os modelos foram montados de forma a garantir suporte adequado às atividades escolares, desde os materiais que estimulam a criatividade no Fundamental I até instrumentos de precisão destinados aos estudantes do Ensino Médio.